Arsenal pokazao moć u derbiju Premijer lige: Rano je za slavlje, ali dvogledom vide titulu

Fudbaleri Arsenala deklasirali Totenhem (4:1) u derbiju 12. kola Premijer lige.

Izvor: David Klein / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Arsenala bez većih problema savladali su Totenhem 4:1 u derbiju sjevernog dijela Londona, jednom od najznačajnijih rivalstava koje engleski fudbal ima. Tim Mikela Artete stigao je do pobjede zahvaljujući golovima Leonarda Trosara i Eberečija Ezea, koji je tri puta bio strijelac na ovom meču.

Ofanzivac koji je od malih nogu navijač Arsenala i fan Tijerija Anrija ljetos je bio na pragu prelaska u Totenhem, ali je Arsenal reagovao na tržištu i dogovorio se sa Kristal Palasom oko transfera engleskog reprezentativca. Sa Ezeom nije trebalo da se pregovara - on je bio spreman da ispuni dječački san, a partijom protiv Totenhema pokazao je svima u klubu da nisu pogriješili.

Trosar je u 36. minutu iskoristio asistenciju prinudnog napadača Mikela Merina za prvi gol Arsenala, a pet minuta kasnije Eze je pogodio nakon što mu je asistirao Deklan Rajs. Bio je to rezultat poluvremena, a "tobdžije" su već u prvom minutu nastavka postigle treći gol. Ovog puta je Ezeu asistirao Julijan Timber.

Totenhem je probao da se vrati u meč preko Rišarlisona, ali... Gol koji je Arsenal primio, tek šesti na 12 prvenstvenih mečeva ove sezone, bio je sve što smo vidjeli od "pijevaca". Ubrzo je riješeno pitanje pobjednika, a kombinovala su dvojica strijelaca - Trosar je bio asistent za Ezea, koji je kompletirao maestralnu partiju.

Arsenal je povećao prednost na vrhu tabele, pa sada ima šest bodova više u odnosu na najbližeg pratioca. Za razliku od tabele prije ovog kola, drugo mjesto drži Čelsi, koji je iskoristio kiks Mančester sitija. Artetin tim osvojio je 29 bodova na prvih 12 utakmica sezone, Čelsi je drugi sa 23, dok Mančester siti ima 22. Iza su još Aston Vila (21), Kristal Palas (20), pa Brajton, Sanderlend i Bornmut sa po 19, odnosno Totenhem, Mančester junajted i Liverpul sa po 18. Priliku da se približi vrhu ima samo Mančester junajted koji tek treba da odigra meč 12. kola.