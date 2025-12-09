Real Madrid otpušta Ćabija Alonsa? Poslije pola godine mu našli zamjenu, i to bivšeg saigrača

Ćabi Alonso bi mogao da napusti mjesto trenera Real Madrida, a prvi kandidat da ga zamijeni je Alvaro Arbeloa.

Ne cvjeta cvijeće u Real Madridu, a nakon poraza od Selte i sukoba trenera Ćabija Alonsa sa nekim igračima priča se o promjeni na klupi. Iako se dugo čekalo da Ćabi Alonso prihvati ponudu Reala i preuzme tim sada je izgleda spremna zamjena, a ta zamjena je Alvaro Arbeloa.

Real je drugi na tabeli sa 36 bodova, ali je to manji problem od činjenice da na poslednjih pet ligaških mečeva imaju samo jednu pobjedu. Barselona ih je prestigla i sada je prvoplasirana sa 40 bodova. Protiv Selte su u porazu 2:0 nervozni igrači Reala dobili čak tri crvena kartona. Meč nisu završili Fran Garsija i Kareras, kao i Endrik koji je na klupi dobio crveni.

Šta je sa Ćabijem Alonsom?

Nekadašnji fudbaler Real Sosijedada, Liverpula, Real Madrida i Bajerna prvo je vodio tri godine rezervni tim ekipe iz San Sebastijana, zatim je tri godine bio trener Bajer Leverkuzena sa kojim je osvojio Bundesliga i na početku ove sezone je preuzeo Real.

Preuzeo je ekipu i potpisao ugovor na tri godine, tako je zamijenio Karla Anćelotija, ali sada se šupka da bi mogao da "leti" iako je u avgustu dobio nagradu za trenera mjeseca.

Ko je Alvaro Arbeloa?

Nekadašnji bek Reala, Liverpula i Deportiva bio je reprezentativac Španije dugi niz godina, a kao trener je radio u omladinskoj školi Reala, prije nego što je preuzeo drugi tim "kraljevskog kluba" baš kada je i Ćabi Alonso preuzeo prvi.