Bio je loš fudbaler, a promijenio je fudbal: Danas jedva preživljava dok su drugi milioneri zbog njega

Životna priča belgijskog fudbalera Žan-Marka Bosmana koji je promijenio fudbal, iako je bio loš igrač. Zbog njegovog Bosmanovog pravila danas igrači dobijaju milione, a on nema ništa.

Izvor: Alexandros Michailidis / AFP / Profimedia

Kroz koji dan hiljade fudbalera širom svijeta moći će da pregovara sa drugim klubovima. Ako im ugovorna obaveza ističe na ljeto, šest mjeseci ranije mogu da razgovaraju sa novim poslodavcem, da se dogovore oko predugovora, a onda mirno sačekaju da im istekne aktuelna saradnja. Tako novi klub neće morati da plati obeštećenje, fudbaler i njegov agent će još dobiti i bonus, čak i više novca nego što bi im inače sljedovalo da je u pitanju direktan transfer.

Djeluje kao jednostavna i uobičajena stvar, međutim nije ona čak ni toliko nova u fudbalu. Ove godine obilježava se 30 godina od kada je ovo pravilo na snazi i fudbaleri širom svijeta mogu da se zahvale za to Žan-Marku Bosmanu. Da nije bilo njega i njegove borbe, ko zna da li bi ikada bili u mogućnosti da se tako lako "kreću" iz kluba u klub kao sada.

Šta je Bosmanovo pravilo?

Izvor: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia

Odlukom Evropskog suda iz 1995. godine fudbalerima je dozvoljeno da pređu iz jednog kluba u drugi na kraju ugovora bez plaćanje naknade za transfer, koju su do tada morali da plate. To pravilo nazvano je "Bosmanovo pravilo" baš po belgijskom fudbaleru Žan-Marku Bosmanu koji je pravdu istjerao protiv tri strane: Fudbalskog saveza Belgije, Liježa za koji je igrao i protiv UEFA. U pitanju su tri odvojena slučaja koja je dobio i obezbijedio je tako slobodu kretanja fudbalerima.

Bosman Izvor: AP/Youtube

O čemu se radi? Žan-Mark Bosman je igrao za Lijež i ugovor mu je istekao 1990. godine, pa je zato htio da pređe u francuski Dankirk. S obzirom na to da Dankirk nije htio da plati obeštećenje, a Lijež da pusti igrača bez njega, transfer je propao. Uz to, Bosmanu je smanjena plata jer više nije igrao za prvi tim i nije mogao nigdje da ide, tako da je predao tužbu Evropskom sudu u Luksemburgu i počeo je da se bori za sebe i ostale fudbalere Evropske unije, tražeći slobodu kretanja po ugledu i na sve druge profesije.

Na kraju poslije nekoliko godina borbe, Bosman je "oslobodio fudbalere" koji su prethodno bili blokirani i nisu mogli da mijenjaju klubove ni kada im isteknu ugovori.

Ko je bio Žan-Mark Bosman?

Izvor: PHILIPPE HUGUEN / AFP / Profimedia

Iako je promijenio istoriju fudbala, Žan-Mark Bosman nije bio naročit fudbaler. Čak bi moglo da se kaže da je bio i loš fudbaler. Igrao je za Standard iz Liježa od 1983. do 1988. godine, a potom je prešao u manji RFC Lijež koji mu je i napravio pomenuti problem oko odlaska u Dankirk. Nastupao je za još nekoliko manjih fudbala, ali je njegova fudbalska karijera već odavno bila "mrtva" nakon razvlačenja po sudovima.

Izvor: Associated Press, Anonymous/FLS

Izborio je šta je želio, dokazao da je u pravu, ali fudbalsku karijeru kao vezni igrač nije kasnije ni nastavljao. Samo je drugima dozvolio da koriste benefite slobode kretanja. I ne samo to, to je pojačalo i konkurenciju u klubovima širom svijeta.

Gdje je danas Bosman?

Izvor: YouTube/GrenzEcho.net/Screenshot

Iako se zbog njega danas "obrću" milioni svaki prelazni rok i igrači se lakše transferišu iz kluba u klub, Žan-Mark Bosman od toga nije imao mnogo sem lične satisfakcije. Živi teško, nema naročito velika primanja, pa je prije nekoliko godina čak i FIFPro (Sindikat fudbalera) pokrenuo akciju da se prikupe sredstva da preživi.

Javila su se samo trojica, između ostalog Huan Mata (bivši igrač Čelsija, Valensije i Mančester junajteda), a tada je advokat Huan de Dios Krespo ispričao da je Bosman potpuno slomljen: "On je mlađi od mene, a izgleda kao moj deda", rekao je on.

Prije nekoliko godina Bosmanu (61) pomogla je porodica Adrijena Rabioa. Preciznije, majka Adrijena Rabioa - koja mu je i menadžerka - dala mu je 20 hiljada evra jer je baš zbog "Bosmanovog pravila" njen sin prešao bez obeštećenja iz Pari Sen Žermena u Juventus.

Jean-Marc Bosman raconte que Véronique Rabiot lui a donné 20 000€ en 2019, alors qu'Adrien était en conflit avec le PSG.



En effet, le combat du Belge en 1995 et le fameux "Arrêt" qui en a découlé avait visiblement inspiré l'ancien Titi et sa mère.



️ « Elle m'a dit : "On…pic.twitter.com/DdRPqwEbf9 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG)December 15, 2025



Za taj potpis Veronik Rabio i njen sin dobili su ogroman novac i Juventus nije morao da plati obeštećenje, pa su zato htjeli da časte Bosmana.

"Mama Adrijena Rabioa pozvala me je jednog popodneva, u vrijeme kada je Adrijen već bio u prvom timu PSŽ-a. Rekla mi je i da njen sin igra za PSŽ, ali ja tada više nisam previše pratio fudbal. Pomislio sam: ‘Šta je sad ovo? Ko je ova žena koja me zove po podne, ovako iznenada?’ Objasnila mi je: ‘Želimo da uradimo nešto za tebe jer vidimo borbu kroz koju si prolazio i razumijemo to.’ Zahvalio sam joj se, rekao da je to veoma lijepo s njene strane, a ona mi je zatim zatražila moje bankovne podatke. Nisam vjerovao da će se to stvarno desiti, ali tri ili četiri dana kasnije ponovo me je pozvala da provjerim račun, što dotad nisam ni uradio", rekao je Bosman u jednom intervjuu.

"Tada sam vidio da mi je uplatila 10.000 evra, a dodala je i da bi voljela da dođe da me posjeti u Liježu. Nekoliko mjeseci kasnije došla je sa prijateljicom i Adrijenovim bratom i još jednom mi dala 10.000 evra u gotovini. Bio sam potpuno ošamućen. Bila je nevjerovatno dobra i ljubazna", dodao je Bosman koji se od tada rijetko pojavljuje u medijima.