"Čujemo se kad otopli": Crvena zvezda nije odustala i sprema se da sruši rekord

Crvena zvezda je završila prelazni rok, ali na ljeto sprema bombu kakvu srpski fudbal nije vidio i oboriće rekord.

Crvena zvezda je završila zimski prelazni rok i u narednim danima može da bude samo odlazaka - i to isključivo igrača na koje se ne računa. Tačno u ponoć ističe rok za registraciju igrača u Ligi Evrope i kada na spisak budu dopisani Daglas Ovusu, Džej Enem i Strahinja Eraković - biće i zaokružen tim za nastavak sezone.

U pitanju je brazilski fudbaler Markinjoš koji je bio izričita želja Dejana Stankovića, a iako je s njim ostvario odličnu konekciju i uspio da ga ubijedi da postane fudbaler Crvene zvezde - ispriječio se Spartak i stopirao transfer. Tako je Zvezda odbijena i njen plan da dovede Markinjoša je pokvaren, ali ne i ugašen. Prema našim saznanjima Zvezda će već u ljetnom prelaznom roku ponovo probati da "napadne" Markinjoša.

Paralelno sa tim stižu joj i dobre vijesti iz UEFA, da bi Crvena zvezda mogla direktno u Ligu šampiona, tako da bi baš Markinjoš mogao da bude i poklon navijačima i Dejanu Stankoviću - uz rušenje rekorda.

Najskuplji ikada u Zvezdi

Za da je In-Bom Hvang najskuplji u istoriji Crvene zvezde i plaćen je 5,5 miliona evra u ljeto 2023, a malo je falilo da već ove zime taj rekord postaje nevažeći. Zvezda je htjela da dovede Erakovića za ukupno šest miliona evra, potom je uspjela to da spusti na 3,5 uz davanje ogromnih procenata Zenitu, dok je takođe i Markinjoš prijetio da postane rekorder.

I za njega je Zvezda nudila pet miliona evra, bila spremna da ide i do osam, ali je Spartak stopirao sve pregovore jer je shvatio da bi to bio ogroman udarac na ekipu u nastavku sezone.

Ipak, znaju i u Moskvi da se Crvena zvezda neće tako lako predati i da će se na ljeto javiti sa sličnom ponudom, ako naravno Markinjoš i dalje bude u formi. Takođe, Markinjoš želi da igra u UEFA takmičenjima i Rusiji skoro sigurno neće od ljeta biti "skinuta blokada", iako postoje pokušaji da se tako nešto desi u budućnosti.

Brazilac od 26 godina nastupa za Spartak od ljeta 2024. godine, kada je zajedno sa Stankovićem stigao iz Ferencvaroša za pet miliona evra. Bio je ubjedljivo najbolji igrač u Mađarskoj i ima logike zašto ga je Stanković želio uz sebe u Moskvi, dok je prije toga igrao za Šapekoense, Atletiko Mineiro i Botev iz Plovdiva.

Do sada u Moskvi ima sedam golova i 15 asistencija na 56 utakmica, ali njegov kvalitet ne očitava se samo u statistici, nego i uticaju na igru koji je kudikamo veći i zato ga Spartak i nije dao ove zime Zvezdi.

