Sarajevo traži iskupljenje protiv Veleža, koji želi nastavak pozitivne serije

Mario Cvitanović i Ibro Rahimić, treneri Sarajeva i Veleža najavili su nedjeljnu utakmicu 26. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Već treći duel "bordo" tima i "rođenih" u posljednjih mjesec dana, a oba prethodna dvoboja pripala su mostarskim fudbalerima u okviru Kupa BiH.

Upravo zato, trener ekipe sa "Koševa" Mario Cvitanović najavio je da njegov tim sutra traži iskupljenje za eliminaciju iz najmasovnijeg takmičenja.

"Mislim da ćemo sutra biti maksimalno motivisani i spremni da razveselimo naše navijače i praktično se iskupimo za ispadanje iz Kupa BiH, te donesemo pobjedu", rekao je Cvitanović.

Njegov kolega sa klupe Mostaraca Ibro Rahimić takođe je vrlo optimističan pred gostovanje u Sarajevu.

"Idemo sa pozitivnom energijom u ovu utakmicu, u dobroj smo formi, na tri posljednja meča smo ostvarili tri pobjede, tako da vjerujem da će igrači ispoštovati dogovor i ostvariti pozitivan rezultat", rekao je Rahimić.

Meč se igra na stadionu "Asim Ferhatović Hase" od 19.45 časova, a sudiće ga prijedorski arbitar Luka Bilbija.

