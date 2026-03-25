Selektor Velsa zna da samo pobjeda protiv BiH donosi "mir u kući": Da izbjegnemo haos

Kreg Belami kaže da će strpljenje biti ključno za njegovu reprezentaciju u duelu sa "zmajevima", a posebno se osvrnuo na kapitena BiH Edina Džeku.

Vels u Kardifu dočekuje Bosnu i Hercegovinu, a ulog je plasman u finale baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će biti odigrano ovog ljeta u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Selektor Velšana Kreg Belami naglasio je da njegovi igrači ne smiju dozvoliti da ih utakmica odvede u "haos".

"Samo jedna ekipa imala je veći posjed lopte od nas u 18 utakmica otkako sam ovdje", rekao je nekadašnji fudbaler Njukasla, Liverpula, Mančester sitija...

"Šesti smo u Evropi po ukupnom posjedu lopte, tako da smo navikli da imamo loptu u nogama. S tim dolaze iskustvo i znanje. Tada morate biti strpljivi i ponekad sačekati dodatni pas kako biste otvorili prostor, ako se to ne desi odmah. Ne smijemo se upuštati u haos. Haotična utakmica nama ne odgovara, njima odgovara, zato je veoma važno da možemo da pomjeramo loptu, čekamo prilike i onda ih pronađemo", jasan je 46-godišnji Velšanin.

Povrede u odbrani predstavljaju veliki problem za selektora Ostrvljana. Kapiten Ben Dejvis slomio je skočni zglob u januaru, dok je i Kris Mefam van terena zbog povrede. Belami je zato pred teškom odlukom ko će igrati u paru sa Džoom Rodonom na poziciji štopera.

Ben Kabango iz Svonsija trenutno nije u najboljoj formi, dok Dilan Lojer iz Kardifa ima potencijal, ali mu nedostaje iskustvo. Jedna od opcija je da se Itan Ampadu povuče u odbranu i zaigra uz svog saigrača iz Lidsa Rodona, ali bi to oslabilo vezni red.

Zna Belami odakle njegovoj selekciji prijeti opasnost. Ispratio je dešavnja u bh. timu i svjestan je jačine protivnika.

"Gledao sam mnogo njihovih utakmica i moram reći da sam impresioniran. Biće to teška utakmica. Njihova fizička snaga je izvanredna, disciplinovani su, dobro vođeni i veoma iskusni."

Belami je dodatno upozorio svoj tim da je bh. selekcija opasna posebno u tranziciji i da uvijek uspije da dođe do šanse za gol, zbog čega Vels mora biti vrlo oprezan. Takođe je istakao da "zmajevi" imaju kvalitetne igrače i da će utakmica biti komplikovana jer je u pitanju baraž.

"Moramo biti jasni i smireni. Ovo nije utakmica u kojoj treba da se vozimo na tom rolerkosteru", jasan je Belami.

O Džeki samo riječi hvale

Posebno je upozorio na kapitena BiH Edina Džeku.

"On nikada nije bio igrač koji se oslanja na brzinu, ali njegova igra u povezivanju napada i fudbalska inteligencija uvijek su na visokom nivou", rekao je Belami o Džeki, koji je uprkos godinama i dalje u vrhunskoj formi.

"BiH ima veoma opasne veterane poput Edina Džeke i veoma su snažni fizički. Moramo kontrolisati utakmicu kako bismo smanjili njihov uticaj. Džeko je i dalje velika prijetnja, iako ima 40 godina. On je njihov kapiten i najbolji strijelac svih vremena", rekao je Belami.

Zanimljivo je BiH nikada nije izgubila od Velsa u četiri međusobne utakmice. Dva puta su "zmajevi" pobijedili (oba puta 2:0) i isto toliko puta remizirali (0:0, 2:2).

Vels i BiH odmjeriće snage u četvrtak od 20.45, a pobjednik će igrati u baražu protiv boljeg iz duela Italija - Sjeverna Irska. Finale baraža za plasman na Mundijal planirano je za 31. mart.