logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Selektor Velsa zna da samo pobjeda protiv BiH donosi "mir u kući": Da izbjegnemo haos

Bojan Jakovljević
0

Kreg Belami kaže da će strpljenje biti ključno za njegovu reprezentaciju u duelu sa "zmajevima", a posebno se osvrnuo na kapitena BiH Edina Džeku.

Kreg Belami

Vels u Kardifu dočekuje Bosnu i Hercegovinu, a ulog je plasman u finale baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će biti odigrano ovog ljeta u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Selektor Velšana Kreg Belami naglasio je da njegovi igrači ne smiju dozvoliti da ih utakmica odvede u "haos".

"Samo jedna ekipa imala je veći posjed lopte od nas u 18 utakmica otkako sam ovdje", rekao je nekadašnji fudbaler Njukasla, Liverpula, Mančester sitija...

"Šesti smo u Evropi po ukupnom posjedu lopte, tako da smo navikli da imamo loptu u nogama. S tim dolaze iskustvo i znanje. Tada morate biti strpljivi i ponekad sačekati dodatni pas kako biste otvorili prostor, ako se to ne desi odmah. Ne smijemo se upuštati u haos. Haotična utakmica nama ne odgovara, njima odgovara, zato je veoma važno da možemo da pomjeramo loptu, čekamo prilike i onda ih pronađemo", jasan je 46-godišnji Velšanin.

Pročitajte i ovo

Povrede u odbrani predstavljaju veliki problem za selektora Ostrvljana. Kapiten Ben Dejvis slomio je skočni zglob u januaru, dok je i Kris Mefam van terena zbog povrede. Belami je zato pred teškom odlukom ko će igrati u paru sa Džoom Rodonom na poziciji štopera.

Ben Kabango iz Svonsija trenutno nije u najboljoj formi, dok Dilan Lojer iz Kardifa ima potencijal, ali mu nedostaje iskustvo. Jedna od opcija je da se Itan Ampadu povuče u odbranu i zaigra uz svog saigrača iz Lidsa Rodona, ali bi to oslabilo vezni red.

Zna Belami odakle njegovoj selekciji prijeti opasnost. Ispratio je dešavnja u bh. timu i svjestan je jačine protivnika.

"Gledao sam mnogo njihovih utakmica i moram reći da sam impresioniran. Biće to teška utakmica. Njihova fizička snaga je izvanredna, disciplinovani su, dobro vođeni i veoma iskusni."

Belami je dodatno upozorio svoj tim da je bh. selekcija opasna posebno u tranziciji i da uvijek uspije da dođe do šanse za gol, zbog čega Vels mora biti vrlo oprezan. Takođe je istakao da "zmajevi" imaju kvalitetne igrače i da će utakmica biti komplikovana jer je u pitanju baraž.

"Moramo biti jasni i smireni. Ovo nije utakmica u kojoj treba da se vozimo na tom rolerkosteru", jasan je Belami.

O Džeki samo riječi hvale

Izvor: sbonsi/Shutterstock

Posebno je upozorio na kapitena BiH Edina Džeku.

"On nikada nije bio igrač koji se oslanja na brzinu, ali njegova igra u povezivanju napada i fudbalska inteligencija uvijek su na visokom nivou", rekao je Belami o Džeki, koji je uprkos godinama i dalje u vrhunskoj formi.

"BiH ima veoma opasne veterane poput Edina Džeke i veoma su snažni fizički. Moramo kontrolisati utakmicu kako bismo smanjili njihov uticaj. Džeko je i dalje velika prijetnja, iako ima 40 godina. On je njihov kapiten i najbolji strijelac svih vremena", rekao je Belami.

Zanimljivo je BiH nikada nije izgubila od Velsa u četiri međusobne utakmice. Dva puta su "zmajevi" pobijedili (oba puta 2:0) i isto toliko puta remizirali (0:0, 2:2).

Vels i BiH odmjeriće snage u četvrtak od 20.45, a pobjednik će igrati u baražu protiv boljeg iz duela Italija - Sjeverna Irska. Finale baraža za plasman na Mundijal planirano je za 31. mart.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH Vels Krejg Belami baraž kvalifikacije Mundijal 2026 Svjetsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC