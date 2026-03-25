Barbarez pred duel sa Velsom pomenuo i Tahirovića: Ne treba ni za šta da se izvinjavam

Reprezentacija BiH u četvrtak od 20.45 u Kardifu igra meč polufinala baraža za plasman na Mundijal 2026.

Vels i BiH igraće u četvrtak polufinalni meč baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo, koje ovog ljeta zajedno organizuju SAD, Kanada i Meksiko.

Pred sugtrašnji duel u Kardifu (20.45), održana je redovna konferencija za medije, na kojoj su se prisutnima obratili selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Nikola Katić, koji su optimistično najavili izuzetno bitan duel za bh. tim.

Defanzivac "zmajeva" istakao je da ekipu ne dotiču stalne priče o važnosti baraža, naglasivši da vjeruju u sopstveni kvalitet.

"Nekako se nameće konstantno priča o baražu, a nas to ne dira. Dosta igrača je prvi put u baražu. Ova ekipa je puno jača nego neke ranije ekipe, a mi vjerujemo u sebe", poručio je Katić, a preniijelo Oslobođenje.

Selektor Barbarez zadovoljan je zdravstvenim biltenom.

"Putovanje je proteklo dobro, danas isto trening. Svi smo zdravi. Stalno govorim da smo samo radi ovog postali fudbaleri i treneri te treba da uživamo i radujemo se utakmici", rekao je Barbarez. "Imamo svoj plan, svoju ideju i vjerujemo da je on uspješan. Utakmica može otići u 120 minuta i na penale."

Mnogo se ovih dana govorilo o Benjaminu Tahiroviću. Selektor Barbarez nije želio nikom da se izvinjava, posebno ne treneru Brondbija Stivu Kuperu, piše Oslobođenje.

"Jedina stvar što je meni prioritet je da vjerujem svom igraču i da ga štitim. Moja ideja je bila da se svi vi zabavite s tim stvarima. Radi se o principu da zaštitim svog igrača. Tako je bilo uvijek. Znam Benjamina već skoro dvije godine. Znam koliko je dobar igrač, nadam se da će to pokazari sutra. Ne treba ni za šta da se izvinjavam", poručio je bh. selektor.

Podsjetimo, na programu je samo jedan meč, a u slučaju da nakon 90 minuta ne bude pobjednika, igraće se produžeci, a zatim eventualno i penali. Bolji iz ovog meča za plasman na Mundijal 2026. igraće sa boljim iz duela Italija - Sjeverna Irska.