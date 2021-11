FMP puštao zvižduke igračima, ali ovo je bilo jače: Stefanović otkrio detalje - Nije bilo loše, upalilo je za penale!

Trener FMP-a Nenad Stefanović pohvalio je svoju ekipu za rekaciju i otkrio detalje pripreme za meč sa Partizanom.

Izvor: youtube/printscreen/BC Partizan TV

FMP je ozbiljno namučio Partizan u derbiju kola ABA lige, ali na kraju nije bilo snage za preokret. Tim Nenada Stefanovića je gubio 40 minuta, uspijeva da se približi na -5 u posljednjim momentima meča, ali na kraju je Partizan odnio pobjedu.

Željko Obradović je istakao da je nezadovoljan upravo finišom meča u igri svoje ekipe, a trener gostiju bio je zadovoljan reakcijom svog tima na početno vođstvo rivala.

"Devet ofanzivnih skokova u prvom poluvremenu je razlog što rezultat nije bio i malo bolji. Zadovoljan sam što smo se vratili, vidjeli smo u prethodnim kolima kako se to završava kada Partizan igra kod kuće", počeo je on.

Posebno je istakao atmosferu na tribinama kao nešto novo za njegovu ekipu, pogotovo za one najneiskusnije u timu

"Stvarno sam zadovoljan, ekipa je bila tu, borili smo se, pravili smo i greške normalno. Promašimo zicer na šest razlike, ali to je sve ok, ja nemam problem sa tim. Momci su se borili, dali su sve od sebe, Partizan je bio bolji i čestitam im. Rekao bih da je ovo za nas bio novi nivo čvrstine za nas. Super atmosfera i to će ovim momcima značiti", istakao je on.

Pomenuo je trener FMP-a da se njegova ekipa spremala za ovakvu atmosferu, a otkrio je i kako!

"Puštali smo zviždanje sa zvučnika i probali smo uz to da treniramo. Nije bilo loše što je najgore, ali ovo danas je malo jače. Čak smo na bacanjima pojačavali zvuk. Ali evo, 21/17 su penali, super!", rekao je Stefanović.

On se osvrnuo i na partije i minutažu najneiskusnijih igrača u timu. FMP u svojim redovima ima tri jako mlada srpska igrača i to je Stefanović posebno istakao.

"Naš tim nije iskusan, u ovom timu su tri sezone ABA lige odigrane na terenu. Stručni štab ako izuzmemo Gorana Topića nula sezona. Deset novih igrača. Imamo danas Marka Pavićevića 2001. godište koji je igrao 18 minuta, Milutin Vujičić 2002. godište je bio na terenu 15 minuta, a Nikola Šaranović koji je 2003. je igrao 10 minuta. Tri srpska igrača, pritom su trojica igrala zajedno u jednom momentu. Vujičić ulazi četvrtu utakmicu zaredom da igra posljednjih pet minuta. Ovo samo pričam zbog objektivnosti. Pogledajte u posljednjih pet godina da li su tri igrača igrala u FMP-u, a da imaju 20, 19 i 18 godina", istakao je Stefanović.

Ipak na kraju je rekao da njihovo neiskustvo i neke greške ipak nisu razlog poraza.

"Ziceri i izgublene lopte su došli od mladih momaka, ali ja im ne zamjeram, nismo mi zbog toga izgubili utakmicu. Sigurno je neiskustvo uticalo, ali sa tim možemo da živimo", dodaje trener FMP-a.

U ekipi je nedostajao Danilo Tasić, koga je prehlada "izbacila" iz ovog meča.

"Tasić je taj neko ko nam stvarno donosi mirnoću, zato je doveden i falio nam je on možda danas. Falio je i Partizanu Smailagiću, nećemo na tome da se pozivamo", završio je Stefanović.