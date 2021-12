Zvezda igra veliku utakmicu - dolazi moćna Barselona: Lider Evrolige u "Pioniru", Dejan Radonjić još ne zna sastav

Crveno-bijeli dočekuju duel protiv lidera sa kadrovskim prolemima.

Izvor: MN PRESS

Poslije "vezanih" pobjeda u Evroligi protiv Zenita i Olimpijakosa, pa dramatičnog trijumfa protiv Krke u Novom Mestu u ABA ligi, Crvena zvezda u utorak dočekuje lidera najjačeg takmičenja - Barselonu.

Moćni tim Šarunasa Jasikevičijusa dolazi u Beograd na duel protiv regionalnog šampiona (utorak, 19 časova), u koji će ući kao tim sa najboljim skorom u Evroligi (12-2) i nakon šest uzastopnih pobjeda.

Pred duel protiv ekipe koju na terenu predvodi Nikola Mirotić (17,5 poena po meču), Dejan Radonjić je pohvalno govorio o kvalitetima "Šarasovog" sastava.

"Dolazi nam u goste lider na tabeli, ekipa koja je do sada pokazala da ima puno razloga da dođe do trofeja ove sezone. Imaju jako puno kvaliteta, iskustva... U odličnoj su formi i svjesni smo te činjenice i znamo da nas čeka težak meč i veliki izazov", rekao je on na treningu u ponedjeljak uveče.

Koliko će naporni meč u Novom Mestu biti otežavajuća okolnost za crveno-bijele?

"Znamo da igramo protiv tima koji ima najveći mogući kvalitet u Evroligi i sigurno da moramo da budemo spremni za čvrstu utakmicu, da odgovorimo na njihovu agresivnost, energiju... Da odigramo sa dobrom koncentracijom. Naravno da će to biti jako značajno u sutrašnjem duelu."

Radonjić će u utorak znati ko će biti u stanju da nastupi. U subotu u Sloveniji nije mogao da računa na Erona Vajta, Ognjena Kuzmića i Ognjena Dobrića...

"Ono što je u ovom trenutku neizvjesno je u kom ćemo sastavu nastupiti, to nam malo otežava poziciju pred meč, ali nećemo do sutra znati na koga ćemo moći da računamo, a na koga ne. Želimo da damo sve od sebe, da izađemo na parket i da damo sve što možemo, da uz potrebnu podršku pokušamo da budemo konkurentni ekipi Barselone i da vidimo šta će to na kraju da nam donese", poručio je Radonjić.