Igokea m:tel ide u Zagreb po petu uzastopnu pobjedu nad Cibonom! Dragan Bajić: Neće biti lako, ali pokušaćemo

Košarkaši Igokee m:tel gostuju u subotu ekipi Cibone u Zagrebu u okviru 11. kola ABA lige.

Izvor: Kk Igokea/Marija Vuruna

"Igosi" su u posljednja četiri međusobna dvoboja sa Zagrepčanima zabilježili pobjede, pa će pokušati nastaviti seriju u Zagrebu.

Trener Aleksandrovčana Dragan Bajić očekuje da njegovi igrači daju maksimum uprkos manjem rosteru i umoru zbog ubitačnog ritma nastupa u regionalnoj ligi i FIBA Ligi šampiona.

"Poslije gostovanja u Češkoj (pobjeda nad Nimburkom) i napornog puta, očekuje nas novi izazov u ABA ligi, a to je gostovanje ekipi Cibone. Moram da istaknem da smo ušli u mašineriju utakmica i ritam od svaka tri dana, trajaće to sigurno do Nove godine, ali šta je tu je. Cibona je tim koji igra sa dobrom energijom, jako razrnovrsna napadački i mislim da ćemo morati da budemo u punom kapacitetu ako želimo da ostvarimo pozitivan ishod. Nadam se da ćemo koliko-toliko uspjeti da se odmorimo do meča u Zagrebu i probati da odgovorimo zahtjevu koji stavimo pred sebe na najbolji mogući način. Ja sam nadam jednom dobrom odgovoru - stvarno, ovi momci ulažu maksimum napora uz sve probleme koje imamo kao što je rotacija igrača i putovanja. Stvarno nemam šta da zamjerim prema igračima kako se odnose prema dresu koji nose i zadacima koje stavim pred njih. Sigurno nam neće biti lako, ali pokušaćemo da ostvarimo što više pobjeda i u FIBA Ligi šampiona, kao i u ABA ligi", rekao je Bajić.

Izvor: Kk Igokea/Marija Vuruna

Krilni centar Igokee m:tel Nikola Tanasković optimista je pred put u Zagreb.

"U dobrom smo momentu poslije jako bitne pobjede u FIBA Ligi šampiona. Idemo dobrom protivniku na gostovanje, spremamo se i putujemo sa ambicijom da dobijemo i pokažemo lijepu košarku", rekao je Tanasković.

Meč između Cibone i Igokee m:tel igra se u subotu s početkom u 19 časova, a direktan prenos je na TV Arena sport.

Tim iz Laktaša je trenutno na sedmoj poziciji na Jadranu sa omjerom od po pet pobjeda i poraza, dok su "cibosi" na 12. mjestu sa skorom od tri trijumfa i sedam neuspjeha.

