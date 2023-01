Monako nije samo Majk Džejms! Obradović zna put do pobjede Partizana: Oni igraju specifično, bez toga NIŠTA nećemo moći!

Željko Obradović razgovarao je sa srpskim novinarima pred meč sa Monakom.

Partizan je u seriji pobjeda, ostvario je šest u nizu i priliku za sedmi imaće protiv Monaka u četvrtak (21 čas). U Evroligi pali su prvo Efes u Beogradu, pa Fenerbahče u Istanbulu i onda na kraju godine i Bajern u "Areni". Sada slijedi okršaj sa još jednim od favorita u elitnom takmičenju.

O tome, samoj utakmici i svemu što čeka crno-bijele pričao je trener srpskog tima Željko Obradović.

"Nekako nam se iz kola u kolo to dešava, da igramo sa najboljima. To je Evroliga, nema neke velike razlike. Kvalitet je ogroman, svakom meču treba pristupati na isti način. Monako je prošle godine ušao među osam najboljih, na jednu loptu je ispao od Olimpijakosa u meču za fajnal-for. Ove sezone još se pojačao, odlično ih vodi Saša Obradović i želim da mu čestitam na svemu što radi", počeo je Obradović.

Ima samo riječi hvale na račun protivnika.

"Oni su među najboljim timovima što se tiče ofanzivnog skoka, igraju specifično, igraju dosta jedan na jedan. Valjda je to razlog što su među timovima sa najmanje asistencija. To je kvalitet njihovih kreatora, u tome leži ključ, da probamo da ih zaustavimo i da timskom odbranom dođemo do dobrog rezultata."

Glavna zvezda tima svakako je Majk Džejms, pa je upitan i kako zaustaviti njega.

"Nije samo Majk Džejms, on je izuzetan napadač, to nije ništa novo, svima je to jasno. Treba da bude timska odbrana, biće pojedini igrači zaduženi za njega, ali ga je teško zaustaviti jedan na jedan. Moraćemo da radimo neke stvari. Bez toga da zaboravimo ostale, nije samo Džejms, imaju kvalitet na svim pozicijama."

Potvrdio je i da ima sve igrače na raspolaganju i da je tim konačno u punom sastavu. "Uvijek je dobro kada su svi tu, intenzitet treninga je drugačiji, imate mogućnost da pravite više izmjena, da igrate onako kako želite na meču. Trenirali su i Anđušić, Avramović i Trifunović i oni su okej, odradili su trening i sve je u redu sa njima trojicom."

Za kraj je još jednom pohvalio publiku. "Kada se dobija, onda su navijači uvijek tome doprinijeli, to oni rade. Pomažu da ekipa igra na poseban način, ta podrška je nevjerovatna. Po ko zna koji put im se zahvaljujem na tome. Nadam se da će atmosfera biti dobra kao i ranije i da će maksimalno poštovati protivnika kao i do sada", zaključio je Obradović.