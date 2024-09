Jedan pobijedio tumor, pa donio zlato, drugi u ABA ligi: Srbija ima braću kakvu niko nema!

Andrej Barna je reprezentativac Srbije u plivanju, na posljednjem Evropskom prvenstvu odveo je Srbiju do medalje, dok je njegov mlađi brat Filip uveo Spartak iz Subotice u Jadransku ligu.

Nije rijetkost da se na sportskoj sceni pojave braća - prisjetimo se samo odbojkaškog tandema Nikole i Vanje Grbića, a onda i Uroša i Nikole Kovačevića. Poznati su i vaterpolisti i aktuelni šampioni iz Pariza Nikola i Petar Jakšić, Strahinja i Viktor Rašović, ali i nekadašnji reprezentativci Duško i Gojko Pijetlović. Svi oni odlučili su da zajedno grade puteve u istim sportovima, ali ovo je nešto drugačija priča... Dva brata iz Subotice podjednako su uspješni, ali u različitim sferama - Andrej Barna je plivač, dok je Filip odbrao put ekipnog sporta i bavi se košarkom.

Dvadesetšestogodišnji Andrej već je dva puta učestvovao na Olimpijskim igrama, prvi put u Tokiju 2020. i na nedavno završenim u Parizu, usput je i vlasnik nacionalnog rekorda na 100 metara slobodnim stilom. Godinu dana mlađi Filip je u dosadašnjoj karijeri "samo" odveo Spartak iz Subotice iz Druge lige Srbije do prvenstva Jadrana.

Da će blistava karijera biti pred maldim plivačem moglo se naslutiti još 2016. kada je na Evropskom prvenstvu postavio državni rekord za muškarce do 18 godina u disciplini 50 metara slobodnim stilom. Tom prilikom prestigao je rezultat koji je od 2002. do tada držao Milorad Čavić. Barna je nastavio da pomjera granice, poslije velikog uspjeha uslijedio paralelno obrazovanje i bavljenje sportom, ovog puta u nešto boljim uslovima - mirnu luku je pronašao u Sjedinjenim Američkim Državama.

Koju godinu kasnije šira javnosti u Srbiji imala je priliku da, nešto glasnije, čuje za Andreja Barnu - sezonu je započeo šestim mjestom na Svjetskom prvenstvu u Dohi (100 metara slobodnim stilom), a onda je ovog ljeta je u Beogradu stigla nagrada za naporan rad. Obezbijedio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu na 100 metara slobodnim stilom, na taj način Subotičanin je postavio i nacionalni i lični rekord pošto je do cilja stigao za 47,66 sekundi.

Svega dan poslije osvajanja odličja ponovo se našao u bazenu i sa štafetom Srbije zabilježio je istorijski uspjeh. U konkurenciji 4x100 metara slobodnim stilom, u čijem su sastavu bili Velimir Stjepanović, Nikola Aćin, Justin Cvetkov i Barna, muška plivačka štafeta osvojila je zlatnu medalju pošto su u finalu bili najbolji i zabilježili rezultat 3:12,90 minuta. Barna je bio posljednja izmjena i ujendo najbrža, pa je tako pomogao drugovima da se okite najsjajnijim odličjem. Kako je plasman na Olimpijske igre u Parizu već bio obezbijeđen, ostalo je samo potvrditi formu na velikom turniru. Ipak, nije bilo mnogo sreće u srpskom timu, pa su plivači kolektivno ostali bez medalja.

Nije uvijek sve bilo savršeno

Malo je poznato da je Andrej Barna, jako mlad, naišao na prepreku koju je uspješno preskočio. Barna je tokom rutisnkih pregleda reprezentativaca 2019. otkrio da ima tumor bubrega.

"Na svu sreću, na ultrazvuku su mi otkrili promjenu na bubregu i predložili da je dalje istražim. Pošto sam imao Svjetsko prvenstvo te godine, nismo mislili da je toliko ozbiljno, pa smo to malo gurnuli sa strane. Po završetku Svjetskog prvenstva, otputovao sam u Ameriku gdje smo obavili dodatna ispitivanja i konsultacije. Otkrio sam da imam tumor na bubregu. Rekli su mi da nije ništa strašno i da mi život nije ugrožen, ali da bi bilo najbolje da se što prije odstrani", ispričao je Barna u emisiji "Kec na jednaest" na televiziji K1.

"Univerzitet mi je pružio podršku i organizovali su operaciju na najmoderniji način, uz korišćenje robotske asistencije. Oporavak je bukvalno trajao samo mjesec dana, imao sam male rezove i mogao sam brzo da se vratim normalnom životu. Tokom cijelog tog procesa nisam imao nikakve poteškoće i samo sam razmišljao o tome kako da se što bolje oporavim i pripremim za nastavak svoje karijere", istakao je Andrej.

Stopama starijeg brata

Stopama starijeg brata krenuo je i Filip Barna. Mlađi, ali ne i manje uspješan, Filip je u sezoni za nama predvodio Spartak i to, ni manje ni više, već do prvog mjesta u Drugoj ABA ligi, odnosno do direktnog plasmana u Jadransku ligu. Strpljivo i temeljno je trener Vlada Jovanović radio sa timom iz Subotice i pored terena davao instrukcije, dok se Barna pokazao kao pravi lider na terenu. I na kraju, upravo je pogodak Barne Spartak uveo u novi nivo nadmetanja, a kao nagrada stiglo je i MVP priznanje za sve uspjehe koji je mladi bek ostvario tokom sezone 2023/24. Postao je heroj Spartaka, heroj Subotice, a dvorana u kojoj je finalnu susret sa Vojvodinom održan vjerovatno ne pamti takvu posjećenost. Dudova šuma je bila dupke puna i slavila je veliki uspjeh lokalnog tima.

Poslije velikog uspjeha došao je kraj trogodišnjem mandatu u voljenom klubu - Filip će u godini pred nama nositi dres FMP-a, trener Saša Nikitović je u sezoni za nama ostvario sjajan posao, pa je selekciju tima samo "malo" popravio tako što je u redove Pantera doveo ubojitog šutera. Barna u tim iz Železnika dolazi sa prosjekom od 17,7 poena po utakmici, 3,8 uhvaćenih lopti i 2,8 asistencije u ABA 2 ligi, dok je u KLS-u prosjek bio nešto manji - 14 poena po meču. Karijeru je započeo u Spartaku 2017. godine, sa kratkim izletom od godinu dana u ekipu Mladosti iz Zemuna čiji je dres nosio 2020/21.