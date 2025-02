"Zbog toga posebno osjećam zadovoljstvo!" Trener Igokee uveo kadeta protiv Zvezde: "Najmlađe dijete koje je debitovalo"

Nenad Stefanović je poslije poraza od Crvene zvezde govorio o nekolicini mladih igrača koji su se našli u ekipi. Posebno se osvrnuo na jednog, rođenog 2008. godine.

Košarkaši Igokee m:tel imali su plus 16 (32:16) protiv Crvene zvezde u derbiju 19. kola ABA lige, ali su na kraju teren napustili pognute glave.

Aktuelni šampion regionalnog takmičenja je u prepunoj dvorani u Laktašima trijumfovao rezultatom 82:92, upisavši tako 16. pobjedu.

"Čestitao bih ekipi Crvene zvezde na zasluženoj pobjedi. Mislim da su drugo poluvrijeme odigrali dobro i, opet kažem, zasluženo slavili. Ušli su dosta čvršće, iskontrolisali su našu igru u tranziciji i to je ono što je odlučilo pobjednika. Ja moram da čestitam i mojim momcima na izvanrednom prvom poluvremenu ali i na tome što smo se, kad su oni poveli, vratili na 71:71. Međutim, desilo se onda nekoliko grešaka koje su nas odvele u poraz", rekao je trener Igokee m:tel Nenad Stefanović, dodavši:

"Osjećam veliko zadovoljstvo zbog načina na koji smo igrali. Želimo da to bude standard, a naročito osjećam zadovoljstvo što smo imali danas, uz Stankovića koji je kao 2005. godište već standardan, i Radošića koji je 2006. godište i koji je napokon zdrav i spreman i Milovanovića koji je 2008. godište. Momak je kadet, debitovao je u prošlom kolu protiv Budućnosti, apsolutno to niko niti je zapazio ni prenio. To je najmlađe dijete u ligi koje je debitovalo. Čestitke starijim igračima koji mogu da iznesu taj teret da su mlađi uz njh na terenu. Imamo sad kup-utakmicu u srijedu (protiv Jahorine, op.a.), sutra odmaramo i moramo maksimalno da se spremimo. Sa pristupom kao danas, nemamo razloga da se bilo koga plašimo", zaključio je Stefanović.

