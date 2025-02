Mislili da je Luki zabio nož u leđa: Otkriveno sve, Kjuban zaista "više voli Dončića od supruge"

Nekadašnji većinski vlasnik Dalasa Mark Kjuban nije bio uključen u ideju da Luka Dončić napusti Dalas.

Vijest da je Luka Dončić prešao u Los Anđeles Lejkerse brzo je odjeknula. Tako su se mnogi prisjetili izjave nekadašnjeg većinskog vlasnika Marka Kjubana u kojoj je svima jasno stavio do znanja koliki je značaj reprezentativca Slovenije u Maveriksima. Zbog toga su se mnogi zapitali kako je reagovao na odlazak Dončića?

Sve je krenulo od izjave: "Ako već moram da biram između svoje žene i toga da Luka ostane u Dalasu, onda možete da me nađete kod advokata za razvode kako spremam papirologiju", sa osmijehom je poručio Kjuban.

Međutim, poslije neočekivanog odlaska Dončića u Lejkerse nekadašnji većinski vlasnik se nije oglašavao. Evidentno je bilo nezadovoljstvo navijača Dalasa zbog odlaska Slovenca, pa su neke od pretećih poruka stigle i na adresu Kjubana. Zbog toga je portal "WFAA" objasnio kako je tekla situacija.

"Kjuban nije uradio to. On jeste manjinski vlasnik, ali je za WFAA potvrdio da nije bio uključen u ovo. Naravno, to nas ne čudi. Kjuban nije uključen u dnevne radnje od trenutka kad je prodao veći dio u timu porodici Adelson", navodi se.

Danas Kjuban nije većinski lasnik Dalas Maveriksa jer je u decembru 2023. godine odlučio da trojici biznismena proda ukupno 73 odsto vlasništva. Ipak, njegova riječ se i dalje cijeni, pa su mnogi navijači tima iz Teksasa razočarani što nije spriječio trejd njihovog omiljenog košarkaša.

