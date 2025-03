"Pešić nas iznenadio pozivom u reprezentaciju": Srbija ima novog selektora, a njegov pulen je već debitovao

Vule Avdalović je novi selektor juniorske reprezentacije Srbije.

Tamo gdje je stao 2024. godine na Evropskom prvenstvu u Finskoj, a sa srpskom juniorskom selekcijom zaustavljen je tek u finalu, Vule Avdalović imaće priliku da nastavi ove godine na Svjetskom šampionatu za igrače do 19 godina koje se održava u Švajcarskoj. Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije ponovo je ukazao povjerenje Avdaloviću i imenovao ga za selektora nacionalnog tima za igrače rođene 2006. godine.

Nije dobio povjerenje samo zbog toga, već i zbog fantastičnih rezultata koje Avdalović pravi sa OKK Beogradom u KLS-u. "S obzirom da je ostvaren zaista značajan rezultat i da je osvojena srebrna medalja na EP nekako je bilo priprodno da nastavimo da radimo u istom sastavu i odemo na to Svjetsko prvenstvo na koje smo se svi zajedno kvalifikovali. Čast je da vodiš bilo koju reprezentativnu selekciju u Srbiji. Posebno mi je drago što će postojati kontinuitet u tom radu, jer to je veoma važno, i što ću ponovo sarađivati sa tom sjajnom grupom momaka. Nadam se da ću opravdati ukazano povjerenje i da ćemo opet napraviti uspjeh", rekao je Avdalović.

Uslijedilo je i pitanje šta bi za njega bio uspjeh. "U grupi smo sa Novim Zelandom, Argentinom i Malijem, a prema sistemu takmičenja, nema ispadanja poslije grupne faze, već kreće razigravanje po klasičnom kup sistemu. Shodno tome, mislim da bi svaka medalja bila uspjeh. Dosta toga zavisiće od tog kasnijeg ukrštanja, ali i sastava u kome će se pojaviti američka selekcija i u kojoj fazi takmičenja bismo mogli sa njima da se susretnemo. U svakom slučaju, plasman u polufinale bio bi neki primarni cilj, a onda je sve moguće."

Već treću sezonu Avdalović sa mnogo uspjeha radi u ekipi OKK Beograda. Najprijatnije su iznanđenje u KLS-u ove takmičarske godine, a u prilog tome svjedoči podatak da su popularni „klonferi“ u seriji od pet uzastopnih pobjeda. U tom trijumfalnom nizu savladane su i tri vodeće ekipe – Vojvodina, Vršac i Radnički iz Kragujevca. "To je prije svega pokazatelj našeg dobrog rada u kontinuitetu. Okupili smo se još u avgustu i od tada odlično treniramo. U timu je mnogo mladih igrača kojima je trebalo malo vremena da se priviknu na seniorsku košarku, ali sav taj uloženi trud počeo je da se polako isplaćuje na utakmicama. Mislim da smo u odnosu na početak sezone napravili veliki napredak, stvorili dobru hemiju i nadam se da ćemo igrati još bolje."

Đulović već došao do seniorske reprezentacije

Najstariji igrač OKK Beograda je Marko Brekić koji je 2001. godište, svi ostali igrači su mahom tinejdžeri. Priliku da se pokaže sa seniorima dobio je Asim Đulović i iskoristio ju je.

"On je već treću sezonu u OKK Beogradu. Došao je iz juniora Mege i na početku je imao malo problema da se privikne, jer je u svojoj generaciji bio izrazito fizički dominantan. Takođe, manje povrede su ga malo remetile, nije imao kontinuitet treninga i igara, ali u ovoj trećoj godini sve je leglo na svoje mjesto. Kockice su složile i on je od početka sezone dao svima do znanja da je potpuno spreman da iznese sezonu na pravi način i bez svake sumnje jedan je od najboljih igrača u ligi na svojoj poziciji. Poziv selektora Pešića je bio pomalo iznenađujuć, jer nema mnogo seniorskih reprezentativaca iz KLS-a posljednjih godina, ali mislim da je on taj poziv zaista zaslužio."

Inače, OKK Beograd je strateški partner Mege i to donosi rezultate.

"To je jedinstven sistem, koji nigdje drugdje ne postoji. Napravljen je najefikasniji put za jako talentovane momke iz juniorskog tima Mege, koji je među najboljima u cijeloj Evropi, da se kroz OKK Beograd afirmišu u seniorskoj konkurenciji. KLS je liga koja im pruža dovoljno dobar otpor, nije previše kvalitetna kao ABA, jer bi u tome mogli da sagore, pa dobijaju idealan prelaz da se priviknu na taj neophodan kontakt i čvrstinu sa znatno jačim i iskusnijim igračima. Pokazalo se da da u takvom sistemu rada spremno dočekaju izazove u prvom timu Mege i postaju ozbiljni igrači. Ovaj sistem koji je sigurno najbolji u Evropi, ako ne i u čitavom svijetu, postao jako bitan i za srpsku košarku. Broj igrača koji je iz ovog sistema kasnije obukao dres Srbije svjedoči svemu tome što govorim. Poslije kaljenja u OKK Beogradu zasluženo dobijaju veliki broj minuta na terenu, kao mladi stiču prijeko potrebno iskustvo i tako iskazuju sav svoj potencijal. Nadam se da će u Srbiji i drugi pratiti taj trend i da će mladi igrači i u drugim sredinama dobijati ono što dobijaju u Megi i OKK Beogradu", zaključio je Avdalović.