Hrvat koji je pravio ABA ligu protiv Partizana i Zvezde: "Fabrika laži u Beogradu stvorila je hajku"

Nekadašnji čelnik Cibone Bože Miličević, jedan od osnivača ABA lige, tvrdi da je fabrika laži iz Beograda preuzela takmičenje u kojem ne bi trebalo da igraju Crvena zvezda i Partizan.

Košarkaši Crvene zvezde i Partizana posljednjih godina dominiraju ABA ligom - ere Duška Vujoševića na jednoj i Dejana Radonjića na drugoj strani najuspješnije su u regionalnom takmičenju, a ima i onih kojima se ne sviđa takva raspodjela karata. Nekadašnji čelnik Cibone Bože Miličević, jedan od osnivača takmičenja, ističe da su Srbi preuzeli upravljanje ABA ligom preko "fabrike laži iz Beograda", a da Crvena zvezda i Partizan ne bi trebalo da budu lideri Jadranske lige.

Prije svega - djeluje da Miličeviću smeta što u ligi prvobitno napravljenoj na obali Jadranskog mora ubjedljivo najuspješnije sezone imaju klubovi iz Srbije, koja nema izlaz na more. Iz njegovih statova može se zaključiti da Bože Miličević više ne želi da gleda uspjeh beogradskih klubova, koji su na daleko višem nivou od bilo kojeg tima iz Hrvatske - i to sve u danima kada Cibona zbog novih finansijskih problema još jednom razmatra istupanje iz lige koja je možda i jedina održava u životu posljednjih godina.

"Dok ovo pričamo, meni je pet ideja u glavi. Ljudi govore da je to sreća u mojim godinama, ali to je prokletstvo. I znam da se može. Cibona danas nema niti milion, u moje je vrijeme imala pet, danas bi morala s obzirom na to da sve oko nas raste imati 15 miliona, ali dobro. Para ima, stoje na putu, samo treba znati pokupiti ih. Ma sad imam ideju kako bih mogao složiti budžet na deset miliona", rekao je Bože Miličević u intervjuu za "Sportske novosti" i samo najavio niz kontroverznih mišljenja o Zvezdi, Partizanu i Srbiji u regionalnoj košarci.

Po njegovim riječima, u ABA ligi ne bi trebalo da bude mjesta za Crvenu zvezdu i Partizan koji već godinama vode glavnu riječ!

"Nije ovo samo pitanje Cibone, ovo je pitanje ukupne hrvatske košarke. I tu se Hrvatski košarkaški savez ne može skrivati. Svi klubovi teže jačim, moćnijim ligama. I ABA liga se mora vratiti svojim temeljima. Podijeliti se na zapad i istok. Ona nije slučajno nazvana Jadranska liga, jer je ideja bila da u njoj učestvuju klubovi čije države izlaze na Jadransko more. Tu se mora pronaći deset klubova iz Hrvatske, Slovenije, BiH, pa i Crne Gore. Nikakav Partizan i Zvezda ne sijju biti nosioci, to je tragedija, glupost sporta", zaključio je nekadašnji čelnik Cibone i dodao:

"Bojim se da ćemo bez jednog evroligaša za tri sezone sve izgubiti. Ako Savez osporava ABA ligu, a u njoj mu igraju tri najbolja kluba, onda se ti klubovi moraju povezati s klubovima iz Slovenije, BiH, Crne Gore i zalagati se za podjelu konferencija na zapad i istok. Ili tim regionalnim idejama reći doviđenja."

ABA liga danas nije ono što je Miličević zamislio kada je prije više od 25 godina krenuo u njeno osnivanje.

"Ona nije slučajno nazvana Jadranskom ligom, jer je ideja bila da su u njoj države koje izlaze na Jadran. Znamo koje su to. Nakon dvije sezone stigla je u Zagreb delegacija iz Beograda s idejom da se priključe. Nikada nije bila ideja da zatvorimo, jer sport i muzika nemaju granice, niti je to trebalo zaustaviti na područje bivše države. Sjetite se da su tu igrali Makabi, Solnok, Nimburk... Uostalom, imao sam razgovor s vodećim ljudima Beka u Turskoj, koji su bili spremni ući u ligu, ali su željeli unutra klub iz Rumunije, jer to je tržište od novih 22 miliona stanovnika. Stoga je dobro da se danas razmišlja o Klužu ili Beču, bilo je i ranije interesa čak i iz sjeverne Italije, pa i kod Efesa kad je u Turskoj bilo zabranjeno reklamirati pivo", rekao je Hrvat i ponovo kao "legitimne" učesnike lige pomenuo samo zemlje koje izlaze na more.

Za kraj, Bože Miličević ističe da je Hrvatska izgubila snagu da upravlja ligom zbog fabrike laži u Beogradu!

"Tada je stvorena hajka nad vlasnicima, fizičkim osobama, koja je osmišljena u fabrici laži u Beogradu, uz podršku tamošnje politike. Naši ljudi, ljudi iz Cedevite i Cibone, su na tu priču naivno nasjeli, namjerno ili bez pameti, sada je svejedno, ali je činjenica da su Zagreb i Hrvatska tada izgubili stvarno upravljanje nad ligom, ono se sada samo fiktivno vodi iz Zagreba. I tako smo sami sebe uništili. Upozoravao sam na to, moglo se to tada spriječiti", istakao je nekadašnji funkcioner.

