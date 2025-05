Ovaj klinac pored Vlade Divca, to je bio Dragan Labović: "Majstore, ti si MVP, hajde reci im koliko si imao godina"

Dragan Labović bio je odmalena projektovan za velikog igrača. Sa 14 godina je bio na kampu u Trevizu gdje je učio od Vlada Divca zajedno sa dvojicom srpskih talenata koji će potom postati osvajači Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Prerana smrt Dragana Labovića, u 39. godini, potresla je ljubitelje košarke u Srbiji u subotu ujutru. Preminuo je u Prokuplju - nezvanično, u toku noći i opet nezvanično, od srčanog udara.

Donedavno profesionalni košarkaš velikog talenta, a nakon toga pacijent Klinike za psihijatrijske bolesti, prošao je kroz život i karijeru kroz ogromne probleme.

Bio je tako veliki talenat da je bio MVP Eurobasketa 2005. godine, na kojem je SCG postala šampion kontinenta. Stasavao je kraj Milenka Tepića i Miloša Teodosića u reprezentaciji, a u Železniku rastao uz još jedan biser srpske i evropske košarke, Nemanju Aleksandrova i predviđalo se da će dotaći zvijezde.

Od djetinjstva mu je "crtano" da će napraviti velike stvari, pa je tako još 2001. sa Tepićem i Teodosićem kao 14-godišnjak bio jedan od praćenijih talenata kampa u Trevizu. Igrao je tamo za ekipu "Sakramenta", a ostala je upamćena i fotografija na kojoj je iza Vlada Divca, tada instruktora i aktivne NBA zvijezde.

U dresu Srbije znao samo za zlata

Tokom prve decenije veka Labović je bio najbolji strijelac ABA lige 2009. godine u dresu matičnog FMP-a, dvostruki osvajač Kupa Radivoja Koraća, najbolji igrač tog turnira 2007, reprezentativac... Međutim, u narednoj deceniji njegovi problemi su počeli da kulminiraju, počev od javnog vrijeđanja srpskog selektora Dušana Dude Ivkovića.

Srbiji je u mladim kategorijama donosio samo zlata - sa Eurobasketa za kadete 2003. godine, sa Eurobasketa za igrače do 18 godina 2005 i sa Eurobasketa za igrače do 20 godina 2006. Za "A" selekciju debitovao je na prvom takmičenju pod imenom "Srbija", Evropskom prvenstvu 2007. godine pod vođstvom selektora Zorana Moke Slavnića i tu je, ispostaviće se, bio kraj njegove karijere u dresu Srbije.

"Gospodine Ivkoviću, neuspješan ste trener"

Izvor: MN PRESS

Nakon što je javno izvrijeđao Ivkovića, Labović je postao zauvijek diskvalifikovan iz nacionalnog tima. Dok je u Rusiji igrao na zapaženom nivou početkom te decenije, "Duda" je razmatrao njegov povratak u reprezentaciju, a kada ga je precrtao zbog kilaže Labović mu je žestoko zamjerio.

"Moje mišljenje je da ste neuspješan trener. Mislim da uopšte niste trener, nego da ste košarkaški filozof. Uzeli ste dvije Evrolige, potrošili 970 miliona evra", poručio je između ostalog Labović Dudi Ivkoviću.

"Majstore, ti si MVP, reci im"

Izvor: MN PRESS

Daleko od reprezentacije, Labović je igrao za Nižnji Novgorod, Košalin, Alijagu, Al-Rijad, Asesoft, Istanbul BB, Nokiju, Karpoš Sokole, Nokiju... U periodu nastupa za Karpoš podsjetio je ljubitelje košarke u ABA ligi koliko zna i koliko može.

Nakon što je u meču protiv Partizana ubacio 15 poena za Karpoš Sokole, tadašnji trener crno-bijelih Aleksandar Džikić obratio mu se na konferenciji za novinare.

"Govorio sam mom timu da će se Karpoš Sokoli 'skupiti' pred ovaj meč. Objašnjavao sam im ko je onaj tamo", rekao je Džikić, pokazujući glavom ka Laboviću. "Objašnjavao sam im koliko je ima godina kada je bio MVP. Hajde, reci im da si sa 18 godina bio MVP srpske lige. Nemoj da se stidiš. Neke druge stvari si za*rao", govorio je Džikić Laboviću.

"Dotakao sam dno, krećem ispočetka"





Izvor: Youtube/Jao Mile podcast/printscreen

U kasnoj fazi karijere i nakon nje, češće su se pojavljivale vijesti o Labovićevim incidentima nego o njegovoj košarci. Nakon svega, pa i psihijatrijskog liječenja, bio je riješen da krene ispočetka. Dva mjeseca pred smrt je sa mnogo optimizma govorio o tome.

"Dotakao sam dno, ali to je dobro, jer počinjemo ispočetka. Dao sam sebi godinu dana da se dovedem u red, ulijenio sam se, malo mi je zdravlje narušeno, izgubio sam motivaciju. Mlad sam, nadam se da imam vremena da ispravim krivinu", rekao je on gostujući u podkastu Jao Mile.

Objavio potresnu objavu pred smrt

Izvor: MN PRESS

Četiri dana pred smrt, Labović je objavio na društvenoj mreži Instagram potresnu objavu.

"I konačno kraj radnog dana!!!! Sve šta sam zamislio ide svojim tokom bez ikakvog problema. Uhvatimo se najvećeg problema a to je duša, mnogo toga imam da kažem o duši a nije organ!!!!! "Registrovan sam duševni bolesnik, šta je korijen mog duševnog oboljenja da li me je neko pitao? Od svoje pete godine se susrećem sa fizičkim maltretiranjem, način vaspitanja metalni ožarač od šporeta, kaiš vojnički najdeblji, teške tjelesne povrede, pritisak da moram da rodim pare za doručak, struju, patike, sat, uloške za patike, drva, klime, poklone, sve što postoji na ovom svijetu, ko je stvorio i riješio, JA!!!! U slučaju da me od danas neko remeti ka svom putu misleći na Sonju (danas je gledala u kesu za đubre šta trošim) Mileta, biće potegnut postupak na max!!!!!! Obećavam da neću više da vas smaram! Idem da zovem Lokija da čujem njegov glas. Volim vas sve i svi ste moji braća i sestre... pozz", pisao je Labović u sedmici u kojoj je preminuo.

Bonus video: Intervju Dragana Labovića sa Miletom Ilićem u podkastu "Jao Mile"

Nekadašnji košarkaš Dragan Labović prisetio se cele karijere. Izvor: Youtube/Jao Mile podcast

(MONDO)