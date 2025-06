Dušan Alimpijević ostaje u Bešiktašu još dvije sezone

Istanbulski Bešiktaš saopštio je da će srpski trener Dušan Alimpijević ostati još dvije sezone u turskom velikanu.

Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovu vijest potvrdio je predsjednik kluba iz Istanbula Serdal Adalı, koji je istakao da su u Bešiktašu srećni što će Srbin ostati na klupi crno-bijelih.

Turski mediji prenose da će Alimpijevićeva plata iznositi 450.000 godišnje, s opcijom raskida u korist trenera nakon prve sezone.

Tridesetdevetogodišnji srpski stručnjak, preuzeo je Bešiktaš na početku sezone 2023./24. i od tada je značajno transformisao ekipu. U svojoj prvoj sezoni, poveo je tim do polufinala Evrokupa, dok je u tekućoj sezoni 2024./25. regularni dio sezone u prvenstvu Turske završio na drugom mjestu sa omjerom od 22 pobjede i pet poraza, čime je osigurao prednost domaćeg parketa u duelu sa Anadolu Efesom. Osim toga, Alimpijević je vodio tim do finala Kupa Turske u kojem je izgubio od Fenerbahčea, ali je to okarakterisano kao uspjeh s obzirom da Bešiktaš 13 godina nije stigao do prilike da se bori za ovaj trofej.

Inače, Alimpijević je 2022. godine proglašen i najboljim trenerom Evrokupa dok je sjedio na klupi Bursaspora, a još je tokom trenerske karijere vodio Vojvodinu, subotički Spartak, FMP, Crvenu zvezdu i ruski Avtodor Saratov.

