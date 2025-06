"Ne znamo da li će Jokić prihvatiti novi ugovor": Da li bi moglo doći do trejda?

Nikola Jokić će dobiti ponudu Denvera, ali niko ne zna da li će je prihvatiti.

Denver Nagetsi su održali konferenciju za štampu pred između dvije sezone i na njoj je najviše riječi bilo o Nikoli Jokiću. Najbolji košarkaš Denver Nagetsa jedan je od rijetkih u timu iz Kolorada koji nije podbacio u prošloj sezoni, a zog toga mu mnogi govore da mora da napusti klub.

Loši ugovori koji su podijeljeni Džamalu Mareju i Majklu Porteru opterećuju budžet, a bliži se momenat i kada sam Jokić može da potpiše novi ugovor. Ima opciju da potpiše najveći ugovor u istoriji NBA, a vlasnik Denvera Džoš Krenke je istakao da niko nije siguran da će Jokić prihvatiti saradnju.

"Sigurno ćemo mu ponuditi novi ugovor, ali nisam siguran da li će on prihvatiti. Objasnićemo mu svaki finansijski parametar i to šta dobija ako potpiše sada, a šta ako potpiše novi ugovor kasnije. Bićemo potpuno transparentni, jer smo uvijek takvi. On će donijeti najbolju odluku za sebe i svoju porodicu, a mi ćemo ga u tome podržati", rekao je Džoš Krenke okupljenim novinarima.

Pomenuli i mogućnost da trejduju Jokića

Pitali su novinari za mogućnost da se prekorače svi porezi na luksuz i da se na bilo koji mogući način dovedu pojačanja Nikoli Jokiću. Umjesto toga, odgovor koji je dobijen vezan je za trejdovanje najboljeg igrača na svijetu.

"Za nas kao organizaciju ne plašimo se dovođenja igrača. Ipak moramo da budemo jako oprezni zbog istorije povreda u našem timu. Može da se desi da se pogrešna osoba povrijedi, a onda vrlo lako možete da dođete do scenarija o kome ne želim ni da mislim, a to je da trejdujemo broj 15. Vrlo smo svjesni toga kada planiramo", rekao je Džoš Krenke.