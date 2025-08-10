Pogledajte muke Luke Dončića poslije utakmice Slovenije, kada nije mogao da uđe u svoj novi skupocjeni automobil.

Izvor: Twitter/@LukaUpdates

Slovenački košarkaš Luka Dončić blistao je na prvom meču za Sloveniju ovog ljeta protiv Njemačke, što doduše nije bilo dovoljno njegovoj reprezentaciji da dođe do pobjede, a nakon što se iznervirao zbog Isaka Bonge i svojih saigrača na utakmici - probleme je imao i poslije duela.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se vidi da Luka Dončić ne može da ode s utakmice, pošto je njegov automobil ostao blokiran, odnosno drugi automobil mu je blokirao vrata. Pogledajte kako je to izgledalo:

Annoyed Luka couldn't enter his new car after the gamepic.twitter.com/9h66Z5vsjh — Luka Updates (@LukaUpdates)August 9, 2025



Pokušavao je nekoliko puta Dončić da priđe automobilu - inače modelu "Rimac Nevera" koji košta oko 2,5 miliona dolara - ali vidio je da vrata ne mogu nikako da se otvore. Automobil sa njegove lijeve strane blokirao mu je vrata, tako da je Dončić zato morao da "okrene par brojeva" i vidi ko mu je ovo priredio.

Zanimljivo je da se tek prije nekoliko dana saznalo da Dončić ima "Rimac Neveru", električki automobil hrvatskog proizvođača, a pretpostavka je da se častio za novi ugovor u LA Lejkersima.

Šta još vozi Luka Dončić?

Luka Dončić je veliki ljubitelj automobila, tako da pored pomenute "Nevere" u svojoj kolekciji ima Lamborgini Urusa vrijednog 500 hiljada dolara, ali mu je zapravo omiljeno prevozno sredstvo "tenk".

Vidi opis Luka Dončić došao s "Neverom" na meč: Džaba što je 2,5 miliona $, kad ne može da uđe u auto Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/MotorTrend Channel Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/MotorTrend Channel Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/MotorTrend Channel Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube/Printscreen/MotorTrend Channel Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/MotorTrend Channel Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/MotorTrend Channel Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube/Printscreen/MotorTrend Channel Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/MotorTrend Channel Br. slika: 8 8 / 8

U pitanju je "Apocalypse Hellfire 6×6 Super Truck" koji pravi "Jeep", a koji djeluje impozatno među običnim automobilima. "Zvjerka" od šest točkova ima 850 konjskih snaga, a iako djeluje pomalo kabasto, to vara na prvi pogled pošto do 100 km/h ubrazava za samo 3,7 sekundi. Pogledajte kako izgleda:

Inače košta oko 250 hiljada dilara i ovaj automobil proizveden je u samo 150 primjeraka.