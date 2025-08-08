logo
Luka Dončić izgubio kilograme, a sad će i živce: Odmah je shvatio kakvo ga ljeto čeka sa Slovenijom

Luka Dončić izgubio kilograme, a sad će i živce: Odmah je shvatio kakvo ga ljeto čeka sa Slovenijom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Ljut je bio Luka Dončić na svoje saigrače iz reprezentacije Slovenije i držao im lekciju na tajm-autu.

Luka Dončić ljut na saigrače Izvor: Printscreen/X/LukaUpdates

Slovenački košarkaš Luka Dončić smršao je čak 14 kilograma ovog ljeta pred Eurobasket 2025, a odmah u prvoj utakmici za Sloveniju protiv Njemačke pokazao je da je u opasnoj formi. Međutim, isto tako brzo je shvatio da će ovog ljeta izgubiti mnogo živaca sa saigračima iz reprezentacije, koji su daleko od nivoa na koji je navikao.

U prvoj pripremnoj utakmici Njemačka je u Stožicama bila bolja od Slovenije 103:89, a Luka Dončić bio je ubjedljivo najefikasniji igrač svog tima iako je već na poluvremenu imao četiri lične greške.

Na kraju je imao 19 poena, tri skoka i pet asistencija, a interesantno je da je u jednom trenutku bio očajan jer nema nikakvu podršku na terenu. Širio je ruke na tajm-autu, tražio od svojih saigrača da se trgnu i uključe u utakmicu, međutim slabo je to šta pomoglo.


Najefikasniji u njegovom timu bili su još Hrovat sa 15, Prepelič sa 14 i Jurković sa 12 poena, dok su Nijemce predvodili Kramer i Vanger sa po 18. Isak Bonga, koji se u jednom trenutku zamalo potukao sa Dončićem, imao je 15 poena, pet skokova i tri asistencije, dok je Obst ubacio još tri trojke.

Slovenija je inače na Eurobasketu u grupi "D" zajedno sa Islandom, Francuskom, Poljskom, Belgijom i Izraelom u Katovicama, dok je Njemačka u "B" u Helsinkiju sa Finskom, Velikom Britanijom, Litvanijom i Crnom Gorom.

