Partizan počinje sezonu u mjestu od 2.089 žitelja: Željko Obradović vodi Džabarija Parkera i ekipu u Gajdobru

KK Partizan igraće prijateljsku utakmicu na pripremama protiv KK Hercegovac iz Gajdobre.

Izvor: MN Press/Instagram/kk_hercegovac_gajdobra

U toku priprema za takmičarsku 2025/26, KK Partizan tokom septembra odigraće prijateljsku utakmicu protiv KK Hercegovac iz Gajdobre. Prvi čovjek kluba iz tog mjesta kod Bačke Palanke Stojan Dangubić potvrdio je spektakl.

"Mogu da najavim da će po svemu sudeći evroligaški klub gostovati u Gajdobri početkom septembra. Riječ je o Partizanu, Imamo načelni dogovor i čekamo samo potvrdu termina. Očekujemo spektakl u Gajdobri", kazao je on.

KK Hercegovac iz Gajdobre postiže velike uspjehe prethodnih sezona, pa mu ovo neće biti prvi međusobni meč protiv Obradovićevog tima, jer su se dvije ekipe srele i u Nišu na Kupu Radivoja Koraća u februaru 2024. Naravno, crno-bijeli su ubjedljivo pobijedil, 92:67.

Džabari Parker će igrati u Gajdobri?

Biće to prilika da u Bačkoj vide novi tim crno-bijelih, u kojem će najveća zvijezda biti nekadašnji američki vunderkind Džabari Parker (30 godina), svojevremeno drugi "pik" na NBA draftu 2014. godine. On je ovog ljeta stigao iz Barselone kao novi lider crno-bijelih i jedan od najboljih igrača Evrolige, od kojeg crno-bijeli imaju velika očekivanja za predstojeću sezonu.

Crno-bijeli idu i na Tašmajdan

Takođe, crno-bijeli će 11. i 12. septembra organizovati i pripremni turnir na Tašmajdanu.

