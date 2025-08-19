logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda konačno dočekala veliko pojačanje: Semi Odželeje stigao u Beograd

Crvena zvezda konačno dočekala veliko pojačanje: Semi Odželeje stigao u Beograd

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Semi Odželeje stigao je u Beograd i sada će se staviti na raspolaganje treneru Janisu Sferopulosu.

semi odzelej dosao u beograd Izvor: X/printscreen/@kkcrvenazvezda

Crvena zvezda je dočekala svoje dugo ćekano i željeno pojačanje. Nigerijski krilni košarkaš Semi Odželeje je stigao u Beograd i poslao je navijačima poruku. Spreman je za rad i pripreme, a zatim za utakmice i punu "Arenu".

"Pozdrav svima. Upravo sam stigao u Beograd i veoma sam uzbuđen jer se bliži početak sezone i krećemo sa radom. Jedva čekam da vas sve vidim u Areni", rekao je Odželeje. Pogledajte kako je dočekan na aerodromu: 

Ko je Semi Odželeje?

Iskusni 30-godišnji krilni košarkaš rođen je u Kanzasu, a poslije završenog koledža na Djuku i SMU Boston ga je selektirao kao 37. pika na draftu. Ostao je tu četiri godine, kratko u Milvokiju i Klipersima, a onda je došao u Evropu.

Prvo je igrao sezonu za Virtus iz Bolonje, a onda dvije godine za Valensiju. BIoo je MVP italijanskog superkupa, a sa Crvenom zvezdom se i ranije dovodio u vezu.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:18
KK Crvena zvezda, košarkaš, ABA liga
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Semi Odželeje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC