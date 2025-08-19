Crvena zvezda konačno dočekala veliko pojačanje: Semi Odželeje stigao u Beograd

Semi Odželeje stigao je u Beograd i sada će se staviti na raspolaganje treneru Janisu Sferopulosu.

Crvena zvezda je dočekala svoje dugo ćekano i željeno pojačanje. Nigerijski krilni košarkaš Semi Odželeje je stigao u Beograd i poslao je navijačima poruku. Spreman je za rad i pripreme, a zatim za utakmice i punu "Arenu".

"Pozdrav svima. Upravo sam stigao u Beograd i veoma sam uzbuđen jer se bliži početak sezone i krećemo sa radom. Jedva čekam da vas sve vidim u Areni", rekao je Odželeje. Pogledajte kako je dočekan na aerodromu:

Нови кошаркаш црвено-белих Семи Оџелеј је данас стигао у Београд! ⚪️



Semi Ojeleye has landed in Belgrade!#kkcz#WeAreTheTeampic.twitter.com/5q8ke1bGYn — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)August 19, 2025

Ko je Semi Odželeje?

Iskusni 30-godišnji krilni košarkaš rođen je u Kanzasu, a poslije završenog koledža na Djuku i SMU Boston ga je selektirao kao 37. pika na draftu. Ostao je tu četiri godine, kratko u Milvokiju i Klipersima, a onda je došao u Evropu.

Prvo je igrao sezonu za Virtus iz Bolonje, a onda dvije godine za Valensiju. BIoo je MVP italijanskog superkupa, a sa Crvenom zvezdom se i ranije dovodio u vezu.

