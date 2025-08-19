Snažni centar ostaje u NBA ligi, ne dolazi u Partizan

Oskar Šibvej ostaje u NBA ligi i neće oći u Partizan

Partizanova NBA "meta", centar Oskar Šibvej, potpisaće za Jutu Džez i neće doći u Beograd. Bar ne u ovoj fazi karijere.

Centar i krilni centar iz Kongoa, rođen 1999. godine, i do sada je bio član Jute koji je nastupao u razvojnom timu Solt Lejk Siti Stars. Tako će ostati i ubuduće, jer je trenutni plan "džezera" da potpiše "dvosmjerni ugovor", koji omogućava igračima da igraju i za NBA timove i za njihove franšize u Razvojnoj ligi.

Oskar Čibvej u NBA igra od 2023. godine, kada je dobio šansu u Indijana Pejsersima, a član je Jute od 2024. Prema informacijama NBA insajdera Kita Smita, to će i ostati.

"Oskar Šibvej je obnovio dvosmerni ugovor sa Jutom Džez", objavio je on i na taj način

prekinuo nagađanja da bi Šibvej mogao da zaigra za Partizan u nastupajućoj sezoni.

