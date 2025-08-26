logo
Prvo pojavljivanje Vlada Divca od operacije: Krenuo da pruži podršku "orlovima" u Rigi?

Prvo pojavljivanje Vlada Divca od operacije: Krenuo da pruži podršku "orlovima" u Rigi?

0

Vlade Divac se pojavio u javnosti prvi put poslije operacije u Crnoj Gori.

Vlade Divac snimljen na aerodromu Izvor: MONDO

Slavni srpski košarkaš Vlade Divac imao je sredinom juna saobraćajnu nesreću u Crnoj Gori, kada je pao sa motora, poslije čega je hitno operisan. Dobre vijesti su da njegov oporavak ide po planu, a MONDO ga je jutros snimio na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla".

Pretpostavka je da Divac, kao i brojni drugi navijači, putuje u Rigu gdje će Srbija učestvovati na Eurobasketu 2025, gdje već u srijedu igra svoju prvu utakmicu protiv Estonije (20.15). Pogledajte kako sada izgleda Vlade Divac:

Očekivano, navijači su ga prepoznali i prilazili su mu da pitaju za fotografiju, a nikog od njih nije odbio. Takođe, iako je imao ozbiljnu povredu noge, moglo se vidjeti da otežano hoda, ali je uprkos tome izabrao da ide "običnim" stepenicama, a ne pokretnim.

Pogledajte

00:03
Vlade Divac na aerodromu u Beogradu posle operacije
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

S kim Srbija igra na Eurobasketu 2025?

Raspored grupne faze za košarkaše Srbije izgleda ovako:

  • Srbija - Estonija - 27. avgust u 20.15 sati
  • Srbija - Portugal - 29. avgust u 20.15 sati
  • Letonija - Srbija - 30. avgust u 17 sati
  • Srbija - Češka - 1. septembar u 20.15 sati
  • Srbija - Turska - 3. septembar u 20.15 sati

Tagovi

košarka Vlade Divac

