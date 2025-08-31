"Nek bude šmeker, nek sam plati": Milutin Aleksić "isprozivao" Petruševa, znao je šta će Pešić da uradi

Svetislav Pešić mu je oprostio ovog puta, ali Filip Petrušev i dalje glavna tema u Srbiji.

Nekadašnji košarkaš Milutin Aleksić osvrnuo se na uslovnu kaznu koju je zaradio Filip Petrušev nakon što je dobio direktno isključenje tokom meča sa Portugalcima na Eurobasketu. Srpski reprezentativac je uslovno kažnjen, što znači da će biti suspendovan ako ponovi prekršaj u naredne tri godine, ali moraće da plati i pet hiljada evra.

Ovaj trošak će vjerovatno snositi Savez, o čemu su razmatrali Aleksić i Mile Ilić u popularnom podkastu "Jao Mile".

"Mene ako pitaš treba, da plati, trebalo je šmeker da kaže "My bad", kao što je ovaj rekao Francisko. Ja ovo plaćam sve i turu pića u Srbiji za stres što su preživjeli", rekao je uz osmijeh Aleksić.

Ključno pitanje je bilo da li će ga Svetislav Pešić dodatno kazniti i izostaviti iz prve postave, ali Aleksić kaže da je znao da će pustiti Petruševa da "okaje grijehe".

"Ja sam rekao da bih ja krenuo sa njim i da mislim da će on krenuti i na kraju se to desilo zato što mislim da je to najbolji način da Petrušev okaje svoje grijehe. To se i desilo, fokus Petruševa protiv Letonaca je bio izvanredan. Bacanja, što je za njega atipično. Bio je onakav u meču kakav Petrušev treba da bude. Moramo da budemo iskreni, koliko god da smo bili oštri. Sada moramo da pohvalimo da je to isto veličina Petruševa. Juče je juče, danas je novi dan, hajde danas da budem neki novi Petrušev onakav kakav želi nacija, ali i on sam od sebe. To su za mene pohvalne stvari", rekao je Aleksić i dodatno nahvalio centra "orlova".

"Svi možemo da padnemo, ali ne može svako da ustane i da izvuče lekciju. Čini mi se da je izvukao, ali nadam se da neće proći dvije utakmice, pa da se desi da ponovi. Ne možemo da pokažemo imuni na reakciju koju je pokazao, u jednom momentu, bukvalno su on i Jokara držali cijeli rezultat. Pokazalo se koliko on znači reprezentaciji, on ne smije da dozvoli ni sa nekim faulovima, ni gestikulacijama ni tehničkom da sebe optereti ili ostane bez učinka", jasan je nekadašnji as.

Koliko je zapravo kažnjen Filip Petrušev?

Disciplinski sudija FIBA donio je odluku o kazni za reprezentativca Srbije Filipa Petruševa. Odluka je donesena na osnovu članova 110.2 FECR, 1-173 IR i 1-176b IR.

- Uslovna suspenzija od jedne utakmice u naredne tri godine

- Ukoliko se ovakav ili sličan prekršaj ponovi, automatski se aktivira suspenzija od jedne utakmice

- Novčana kazna iznosi 5.000 evra, za koju je Košarkaški savez Srbije odgovoran prema članu 1-170 FIBA pravilnika

- Prema FIBA pravilniku, ponavljanjem istog akta, kazna se automatski udvostručava, navedeno je u saopštenju KSS-a.