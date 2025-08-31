Poljska nastavila pobjednički niz: Ponitka ne staje na Eurobasketu, pokazao ono što nije u Partizanu

Poljska je nastavila pobednički niz na Eurobasketu.

Izvor: Marcin Bulanda / Sipa Press / Profimedia

Poljska je pobijedila i u trećem susretu na Eurobasketu, ovog puta bila je bolja od Islanda u tijesnom meču (84:75). Imao je Island svoje šanse, ali je stao na korak od preokreta i tako upisao treći vezani poraz na Eurobasketu, s druge strane Poljaci vođeni Džordanom Lojdom pokazali su da su veoma ozbiljan tim koji i ove godine pretenduje na medalju.

Dobro je startovala Poljska i povela 12:3 do petog minuta, ali je uslijedila serija rivala i zaostatak od samo jednog posjeda (18:16). Trigvi Hinason bio je najzaslužniji za dobru igru Islanda, dok je na drugoj strani Džordan Lojd bio taj koji je održavao blagu prednost domaćina.

Igralo se u nastavku u mini-serijama, ponovo je Island uspio da bude na malom zaostatku (28:26), ali je serija od 12:4 napravila veliki razliku u korist Poljaka. Mateuš Ponitka poveo je tim, pridružio mu se i Lojd, pa je domaćin imao ozbiljnu prednost do poluvremena 41:32.

Morao je Island da se razbudi u nastavku, ali nije bilo lakih poena kod Poljaka, morali su sa linije penala da smanjuju zaostatak, dok je Poljska blistala na svim pozicijama. Imao je ovaj tim ubjedljivu prednost od 52:36. Martin Hemerson uspio je u 26. minutu da veže seriju od 4:0, a pomogli su i saigrači da Island stigne do 59:51 i ponovo se vrati u meč.

Krenuo je Island ka iznenađenju, vezali su seriju od 13:3 (66:64) u posljednjoj dionici i sve vrijeme "disali za vratom rivalu". Međutim, trenutak koji je prelomio meč bila je sama završnica kad je Poljska skoro tri minuta ostavila Island bez poena, a vezala je 11:0 od kojih je pet upisao Lojd sa linije penala, tada je već bilo jasno da će Island stati na korak od senzacije.

Najefikasniji je bio Džordan Lojd sa 24 poena, a slijedio ga je Mateuš Ponjitka, bivši igrač Partizana, sa 18 poena, sedam skokova i osam asistencija. U timu Islanda Hinason je bio najbolji sa 21 poenom i 10 skokova.