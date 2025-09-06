Domaćin ispao sa Eurobasketa: Litvanija našla zamjenu za Jokubaitisa, svima dokazala da ide na medalju

Litvanija je pobijedila Letoniju i plasirala je u četvrtfinale Evropskog prvenstva.

Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Litvanija je pobjedom nad Letonijom 87:79 obezbijedila četvrtfinale Evropskog prvenstva u okujem će se sastati sa boljim iz duela Grčka - Izrael (nedjelja u 20.45). Domaćin je u udarnom terminu, a prije meča Srbija - Finska, pokušao da iskoristi prednost terena, ali je Litvanija bila nošena odličnom igrom Arnasa Veličke, a onda i Devidasa Servidisa. Na drugoj strani, izostali su poeni braće Bertans koji su dosad vodili Letoniju, pa Kristaps Porzingis i pored dabl-dabl učinka nije mogao sam do iznenađenja u Rigi.

Može se reći da je dvocifrena razlika u prvoj četvrtini odnijela prevagu u ovom meču, pošto su Velička i Tubelis bili lideri na terenu i napravili brzu seriju 7:0. Domaćin je trojkama odgovarao - ubacio je četiri u ovoj dionici, ali je rival dogovarao sa svih pozicija do devetog minuta stigao do plus 11 (26:15). Uspjela je Letonija u narednoj deonici da smanji zaostatak, serijom od 8:0 i tako je susret ušao u egal. Igralo se neizvjesno do 18. minuta kad je poslije poena Kristapsa Porzingisa sa linije penala, uslijedila velika serija gostiju (9:0) za vođstvo 47:35.

Kristaps Porzingis bio je lider na terenu tokom čitavog meča, ali jednostavno nije mogao sam. Letonija je taktikom "nema lakih poena" slala Litvance na liniju penala, pa je ovaj tim živio od koševa poslije faulova. S druge strane, Letonija je pokušala da preko Porzingisa smanji zaostatak, ali i 11 poena od 17 u trećoj dionici nisu mogli da promijene tok meča.

Odlično se Litvanija snašla nakon izostanka najvažnijeg igrača Rokasa Jokubaitisa zbog povrede. Ovaj tim je jedan od onih koji su tokom grupne faze ostali bez lidera na terenu, ali je Arnas Velička dobro preuzeo ulogu plejmejkera Bajerna. Nastavio je da vodi tim, a uz njega je u posljednjoj dionici doprinosio i Tubelis, pa se može reći da je ovaj tandem odveo Litvaniju u četvrtfinale Evropskog prvenstva. Igrala je Letonija nešto bolje u završnici, Davis Bertans je pogodio prvu trojku tek u 37. minutu, pa je domaćin došao na nešto manji zaostatak (76:69). I u nastavku su prijetili Letonci, ali nisu uspjeli da izjednače i preokrenu.

Porzingis je odigrao nestvarnu partiju, vodio je Letoniju sa 34 poena i 19 skokova, pomogao je i Ričards Lomažs sa 21 poenom i sedam skokova, ali poeni braće Bertans su izostali. Na listu strijelaca upisao se samo Davis koji je pogodio jednu trojku, ali je uhvatio i osam skokova. U timu pobjednika najbolji je bio Velička koji je ubacio 21 poen i podlio 12 asistencija, pomogao je i Tubelis, takođe dabl-dabl učinkom, 18 poena i 12 skokova. Sirvidis se našao na trećem mjestu i postigao 17 poena.

