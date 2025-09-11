"Potcjenjujemo Srbe, pa dovodimo Amerikance": Muta otkrio najveći problem srpske košarke

Košarkaški trener Miroslav "Muta" Nikolić smatra da srpska košarka mora da se promijeni, ali da ne treba brinuti za budućnost nacionalnog tima.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentcija Srbije razočarala je na Eurobasketu 2025 godine, gdje je takmičenje završila već u osmini finala, bolnim porazom od Finske. Iako je nacionalni tim krenuo na turnir kao najveći favorit za zlatnu medalju, samo nekoliko nedjelja kasnije priča se o "propasti" srpske košarke i neizvjesnoj budućnosti koja je čeka.

Već u novembru počinju kvalifikacije za Mundobasket naredne godine, a dok košarkaška javnost ne zna ko će biti selektor i koji igrači će moći da se odazovu pozivu, optimista je Muta Nikolić. Iskusni košarkaški trener koji glasno kritikuje Svetislava Pešića, smatra da Srbija ni u narednim godinama neće morati da brine za igrački kadar, jer se ovdje konstantno stvaraju košarkaši i jer talenta ima napretek!

"Sad treba i prihvatiti posao, pošto je bio neuspjeh. Šta god uradiš, sigurno će biti bolje. Gore ne može. To treba objasniti i tim novim trenerima koji budu. Nemaju povjerenja, meni je preko glave tih trenera koji 30 godina žive u inostranstvu i onda dođu ovdje da kažu 'Ništa se ne radi'. Pa kako se ne radi? Odakle su ti talenti svi? Mi imamo najviše talenata, mi najbolje radimo. Ti naši treneri koji rade u zemlji rade ozbiljno i proizvode dobre igrače. Gospodin Čović je rekao da su prioritet mlađe kategorije. Jedno zlato smo uzeli, druge generacije koje smo imali su rano otišle u Ameriku i uzele neke pare. Mi smo američki poligon, igrači će da idu na koledž i da uzimaju pare. To je naš veliki minus što se tiče košarke", zaključio je Nikolić.

Srbija je na Evropsko prvenstvo u košarci vodila izuzetno iskusan tim, gdje su predstavnici nove generacije bili samo Nikola Jović i Tirstan Vukčević - već dokazani košarkaši sa NBA iskustvom. Po Mutinim riječima, trebalo je napraviti mjesta i za Nikolu Topića, koji bi u narednom ciklusu mogao da postane lider tima i nosilac igre na Olimpijskim igrama.

"Maloprije sam rekao, mi imamo mlade igrače. Srbija ih proizvodi. Pitanje je koliko su oni sposobni sada. Za dvije godine može. Uvijek sam se borio, bio sam za to da Topić ide. Uvijek smo to radili, ja 50 godina pratim. Uvijek smo vodili jednog ili dvojicu mlađih. Da bude bezbolna smjena generacija. Trebalo je Topić da ide, da mu ovo bude iskustvo, da sljedeće godine igra Svjetsko prvenstvo i da igra Olimpijske igre. Na mlađima svijet ostaje. I ponovo popunjavaš sa mlađima", rekao je Muta, potvrdivši riječi Moke Slavnića, pa nastavio: "To sam radio i sa Sašom Đorđevićem. Tako smo ih učili da poštuju reprezentaciju. Mi imamo mlade reprezentativce, sad su trenutno u Americi. Mora da se promijeni i neki sistem u savezu, da se uvede stručni savjet, da mi odlučujemo ko će da bude trener. Ne može jedan čovjek to da odlučuje".

Iako smatra da je sada idealan trenutak da se preuzme nacionalni tim i naprave uspjesi, Nikolić shvata da mnogi treneri ne bi željeli da se prihvate tog posla. Veoma je malo vremena do početka kvalifikacija, u kojima neće nastupiti igrači iz NBA i Evrolige, a Srbiju uskoro čeka i smjena generacija jer Bogdanović i Jokić neće još dugo moći da budu lideri nacionalnog tima.

"Teško je naći trenera koji će prihvatiti to sad da vodi jer u novembru počinju kvalifikacije. Ovi svi odlaze, niko ne može da igra u novembru. Imamo mi igrače da se to organizuje. Nema kod nas problema za budućnost. Ima dosta talenata, treba da se radi. Idemo na Svjetsko prvenstvo, moramo da idemo po medalju, da imamo ciljeve", istakao je nekadašnji pomoćnik u stručnom štabu nacionalnog tima.

Kako treba mijenjati srpsku košarku?

Pored toga što će nacionalni tim doživjeti velike promjene u bliskoj budućnosti, prije svega na mjestu selektora, Miroslav Nikolić smatra i da kompletna košarka u Srbiji treba da se promijeni. Da bi reprezentacija bila jaka potrebno je da klubovi iz unutrašnjosti stvaraju igrače - prvo za Zvezdu i Partizan, a zatim i za dres nacionalnog tima.

"Treba napraviti jaku našu ligu, da se mladi igrači razvijaju ovdje, kroz klubove. Da li znate vi nekog u našoj reprezentaciji iz Beograda? Nema niko iz Beograda. Od 60 godina unazad ima samo Saša Đorđević i Moku Slavnića iz Beograda. Svi su bili iz unutrašnjosti. Iz tih gradova dolaze talenti. Naša ojačana liga, profesionalna. Zvezda i Partizan kao institucije neka idu i igraju Evropu, da reprezentuju tamo. To svi volimo, svi navijamo za Zvezdu ili Partizan. Imaju velike budžete. Pa dajte Guduriću dva miliona, Milutinovu, Petruševu. Što bi dovodili Amerikance? Ovo su naši igrači. Dajte nešto i mladima. Mi naše igrače potcjenjujemo, pa dovodimo tamnopute Amerikance. Treba imati neku bazu. Mora to neko da odluči, da udari rukom o sto. Država mora da stane iza KLS, gdje se proizvode i razigravaju igrači. Iz tih gradova nek dođu razigrani u Zvezdu i Partizan, da igraju Evroligu. To se sad ne dešava. Kad pogledate po tim gradovima, nemaju za hljeb. Nema klubova, ne mogu da se takmiče, ne mogu da idu na put. Ja se time bavim. Savjetnik sam u Vršcu. Nema tamo Hemofarma, nema ništa. Nemamo sponzore. Vojvodina i Spartak Subotica imaju, to je sve privatno. Ovi drugi gradovi, gdje je najviše igrača poteklo odande, nemamo sponzore, slabija liga, dovode starije igrače... I to je to", zaključio je Nikolić.