Niko nije očekivao ovog MVP-a Eurobasketa: Od 1995. niko nije tako dominirao kada je najvažnije

Plejmejker i kapiten Njemačke Denis Šreder proglašen je za najkorisnijeg igrača Eurobasketa. Treći Nijemac kojij je postao MVP.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Plejmejker reprezentacije Njemačke Denis Šreder (31) proglašen je za MVP-a Eurobasketa 2025. Nakon što je u finalu protiv Turske ubacio 16 poena, od čega 14 u drugom dijelu meča, kapiten prvaka Evrope je i oborio rekord u broju asistencija, sa čak 12 u finalu.

Na taj način, Šreder je ubijedio FIBA da mu da MVP nagradu, čime je postao tek treći Nijemac sa tim priznanjem. Kris Velp je bio MVP Eurobasketa 1993, kada je Njemačka prvi put postala šampion Evrope pod vođstvom Svetislava Pešića, a potom je i Dirk Novicki to uspio 2005. godine u Beogradu, kada su Nijemci u finalu izgubili od Grčke.

Šreder je postao treći u tom velikom društvu, jer je podijelio po 12 asistencija i u polufinalu i u finalu. Od kada se bilježi statistika na aktuelni način, 1995. godine, nije se dogodilo da neki igrač podijeli toliko asistencija u završne dve utakmice turnira.

Takođe, Šreder je postao i član idealne petorke Eurobasketa, uz zemljaka Franca Vagnera, Turčina Alperena Šenguna, Grka Janisa Adetokumba i Slovenca Luku Dončića.

Od odlaska iz rodnog Braunšvajga 2013. godine u Ameriku, Denis Šreder postao je jedan od igrača koji su najčešće mijenjali ekipe u istoriji lige. Igrao je za niz timova, ovim redom: Oklahoma, Lejkersi, Boston, Hjuston, Lejkersi, Toronto, Bruklin, Golden Stejt, Detroit, Sakramento Kings.

Tokom 2021. godine, Lejkersi su mu nudili ugovor života, na četiri godine za 81 milion dolara, ali je odbio i otišao u Boston Seltikse. Jako lošim spletom okolnosti po njega, naredni ugovor potpisao je tog ljeta 2021. sa Boston na samo 5,9 miliona dolara, a potom je u februaru 2022. trejdovan u Hjuston.

