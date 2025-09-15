"Suđeno je bilo da osvojimo zlato, ljudi ne vide neke stvari": Bonga spomenuo i Partizan i Atamana

Isak Bonga nije krio sreću i zadovoljstvo poslije osvajanja titule na Evropskom prvenstvu. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nemačka je šampion Evrope i svijeta u isto vrijeme. Poslije osvajanja zlata na Mundobasketu u Manili prije dvije godine, sada je i u Letoniji uzela najsjajnije odličje na Eurobasketu. U meču za zlato pobijedila je Tursku poslije preokreta. MVP finala bio je Isak Bonga koji je dao 20 poena.

"Dobar je osjećaj čovječe, ne može ovo da se opiše riječima. Nebo je granica. Uživaću večeras sa ovim momcima", počeo je Bonga.

Njegov povratak u igru u posljednjoj dionici promijenio je tok meča. U tim momijentima Nijemci su imali zaostatak, onda je dao nekoliko važnih poena uključujući i važno zakucavanja.

"Pokazao sam da ako vjeruješ u Boga, naporno radiš i znaš za šta si sposoban, ovakve utakmice su suđene. Vjerujem u košarkaške bogove. Imali smo zaostatak u većem dijelu meča, ali je bilo suđeno da dobijemo."

"Ataman? Ne slušam šta drugi pričaju"

Ergin Ataman je tokom cijelog šampionata Evrope naglašavao da će Turska da osvoji titulu, da su bolji, obećao da će dizati šake u vazduh poslije finala da slavi... Upitan je Bonga i da li su mu takve stvari dale dodatni motiv.

"Ne, ne. Znamo za šta smo mi sposobni. Neka ljudi pričaju šta god žele."

Zlato u Manili, zlato u Rigi, ali Isak ne zaboravlja neke druge detalje kojih se ljudi možda sada ne sjećaju.

"Isplatio se naš rad, tranzicija njemačke košarke. Ovaj tim je zajedno 5-6 godina. Ljudi ne vide neke stvari, poput turnira gdje smo ispadali u grupi. Naporno smo radili i zaradili smo ovo."

"Nadam se da su u Partizanu srećni"

Pogledajte 02:24 Isak Bonga izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Jedno od pitanje za Bongu bilo je i da li se čuo sa nekim iz kluba, iz Partizana, poslije osvajanja zlata.

"Nadam se da su srećni, ali sada slavim sa ljudima koji su ovdje. Još nisam vidio nikakve poruke", jasan je Bonga.

Njemačka je finale igrala sa desetoricom, a pred start takmičenja bilo je i nekih povreda. Uprkos svemu tome osvojili su drugo uzastopno zlato na dva različita takmičenja. Jasna poruka za ostale timove.

"Da, tako je. Ali, tokom cijelog turnira je bilo više povrijeđenih igrača u drugim timovima. Nije to uticalo na nas, pokazali smo da smo najbolji tim u Evropi", zaključio je Bonga.

