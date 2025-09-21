Igor Kokoškov oteo Džordana Lojda: Htjeli ga Real i Dubai, Srbin ga na kraju ubijedio

Džordan Lojd je stigao u Anadolu Efes i nastupaće u timu Igora Kokoškova.

Izvor: FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PL / imago sportfotodienst / Profimedia

Tražili su ga Real Madrid i Dubai, ali na kraju je Džordan Lojd završio u Anadolu Efesu kod Igora Kokoškova. Jedan od najboljih košarkaša nedavno završenog Eurobasketa sada je i zvanično predstavljen u turskom velikanu.

Američki bek, koga znamo iz perioda kada je igrao za Crvenu zvezdu, nastupao je za Poljsku i prosječno je imao 22,4 poena, 3,3 skoka i dvije asistencije po meču, a u Evroligi je prošle godine nastupao za Monako. Zapravo je prošlu sezonu počeo u Makabiju, a onda je zbog ratnog stanja u Izraelu odlučio da se vrati u Monako.

Džordan Lojd je poslije završenog koledža probao u razvojnoj ligi. ali je onda došao u Hapoel Elijat. Igrao je za Toronto u šampionskoj sezoni Reptorsa, a onda je "zastalno" stigao u Evropu.

Igrao je po sezonu za Valensiju, Crvneu zvezdu i Zenit, a onda je nastupao tri godine za Monako. Sada će se u Monaku boriti za mjesto sa Pi Džej Doužerom, Rodrigom Beboom, Nikom Vejlerom Babom...