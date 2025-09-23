logo
Goran Grbović smijenjen sa mjesta direktora beogradske Arene: Mijenja ga bivši rukometaš Partizana

Autor Nemanja Stanojčić
0

Goran Grbović više neće obavljati funkciju direktora beogradske Arene, na njegovo mjesto dolazi bivši rukometaš Stefan Babić.

goran grbovic smijenjen sa mjesta direktora beogradske arene Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Goran Grbović više nije direktor beogradske Arene. Nekadašnji košarkaš razriješen je sa te funkcije i na njegovo mjesto dolazi bivši rukometaš. Prema informacijama "Mozzart sporta" tu poziciju zauzeće Stefan Babić.

"Razlozi za sada nisu poznati, sigurno je samo da Grbović neće obavljati funkciju na koju je postavljen još u julu 2018. godine", navodi se u tekstu.

Čekaju se zvanične informacije o narednim koracima i o eventualnoj promociji Babića koji bi mogao da naslijedi nekadašnjeg košarkaša.

Ko je Stefan Babić?

Stefan Babić je bivši rukometaš koji je sa Partizanom i Vojvodinom osvajao titule šampiona države. Poslije uspješne rukometne karijere odlučio je da ode potpuno drugim putem. Otvorio je vrtić i igraonicu u Novom Sadu.

"Nije me privlačio rad rukometnog trenera, kao ni otvaranje škole rukometa, već sam se odlučio da otvorim vrtić. Pedagog sam po struci i još tokom studija zavolio sam rad sa djecom. Ništa ljepše nego raditi sa djecom! Na dnevne obaveze u vrtiću čak i ne gledam kao na posao. Odličan je osjećaj kada mi se klinci obraduju", rekao je Babić za MONDO prije nekoliko godina.

(Mozzart sport/MONDO)

