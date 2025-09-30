Dimitris Itudis želi nova pravila u Evroligi: "To je nepošteno i mora da se mijenja"

Dimitris Itudis traži da više klubova u Evroligi igra u plej-ofu.

Evroliga će od ove godine brojati 20 klubova, međutim na dan početka nove sezone još se čeka odluka o učešću Izraelaca. Zbog dobro poznate situacije na Bliskom istoku moguće je da će Makabi i Hapoel biti izbačeni, međutim čini se da u ovim klubovima o tome i ne razmišljaju.

Tome u prilog svjedoči i intervju trenera Hapoela Dimitrisa Itudisa koji je govorio o toma kako bi trebalo promijeniti pravila u Evroligi, što će reći da je ubijeđen da će njegova ekipa igrati u najjačem takmičenju.

"Sada sa 20 klubova to znači više obaveza, više duplih nedjelja, više putovanja, naročito za Hapoel Tel Aviv, s obzirom na to da igramo svoje domaće utakmice u Bugarskoj. Kao predsjednik Udruženja trenera, vjerujem da bi trebalo pažljivije da razmotrimo takmičarski aspekt lige", rekao je Itudis i iznio svoj prijedlog.

"U prošlosti, kada smo imali 16 timova, osam je ulazilo u plej-of, što je 50 odsto timova, i to se približava procentu NBA timova koji učestvuju u doigravanju. Kada se liga proširila na 18 timova, ništa se nije promijenilo u plej-ofu, a mi treneri morali smo da vršimo pritisak da se uvede plej-in. Sada smo na 20 timova, a plej-of je i dalje za osam ekipa, što znači da je uključenih samo 40 odsto timova, i tek kada dodamo one koji igraju plej-in, vraćamo se na 50 odsto. To znači da će 12 od 20 timova propustiti plej-of, i njihova sezona će se smatrati lošom", naglasio je Grk.

Kako ističe Itudis, to nije ideja koja mu se sada javila, nego je o tome govorio i dok je vodio ekipe koje su redovno igrale na fajnal-foru, dodavši da su upravo treneri predložili da se uvede plej-in.

"Potrebno nam je da najmanje 12 timova učestvuje u postsezoni, čak i kroz produženi plej-in. Trenutno imamo šest timova koji se direktno kvalifikuju za plej-of i još četiri koja igraju plej-in, od kojih se dva takođe pridružuju plej-ofu. U NBA ligi 16 od 30 timova igra u plej-ofu, a ako dodamo i plej-in mečeve, onda je to 20 od 30, što je 67 odsto lige. Moramo da se zapitamo zašto je tako. Da li je jednostavno zgodno imati samo osam ekipa u doigravanju?", postavio je pitanje Itudis.

"Mislim da možemo završiti i sa još više timova u budućnosti i sa punim plej-ofom, pa treba da se krećemo u tom pravcu korak po korak", dodao je on.

Šta vi mislite o ovoj ideji, da li je Itudis u pravu?

