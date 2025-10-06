Partizan se oznojio da slomi Krku u Areni: Mika Murinen letio, kapiten morao da zapne za pobjedu

Partizan je ostvario pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Partizan je savladao Krku 84:78 u prvoj utakmici ABA lige. Crno-bijeli nisu bili tako ubjedljivi kako se očekivalo, ali ovaj meč svakako je prošao u znaku Mike Murinena koji je debitovao za novi klub. Mlado pojačanje iz Finske je dobilo priliku da pokaže raskošni talenat i mada je u prvim minutima vezao niz promašaja, poslije poluvremena "grobare" je uveseljavao sa svih pozicija. Na kraju, odigrao je 17 minuta i za to vrijeme postigao sedam poena, dvije asistencije i jednu blokadu.

Murinen je na teren ušao u 13. minutu, a dotad su crno-bijeli igrali uz mnogo uspona i padova. Krenuli su silovito i činilo se da će to biti laka pobjeda izabranika Željka Obradovića. Međutim, poslije serije 17:7 za domaćina, uslijedila je mnogo bolja igra gostiju, a to je naljutilo Željka Obradovića. Tako je najtrofejniji trener Evrope riješio da trostrukom izmjenom promijeni ritam meča, pa je uveo Alekseja Pokuševskog, Mitra Bošnjakovića i Dilana Osetkovskog. Može se reći da su crno-bijeli smanjili greške u nastavku, pa su tako u prvih 10 minuta imali i lagodnu prednost od 21:12.

Nije ta prednost dugo trajala, pošto su gosti uspjeli da dođu do jednocifrenog zaostatka (29:23), ponovo je trener Partizana pokušao da promeni ritam, ovog puta je u 13. minutu uveo Miku Murinena. Međutim, Finac je očigledno imao tremu u debiju za crno-bijele, pošto su svi šutevi bili kratki i nedovoljno isplanirani. Ipak, uspio je da pokaže raskošni talenat kad je u finišu druge četvrtine izblokirao Zaka Smrekara, što je "zapalilo" čitavu Arenu.

Uspio je Finac da pogodi i prve poene za Partizan, kad je u 23. minutu pogodio trojku za 48:34. U nastavku je vezao mini-seriju od 4:0 (58:45), ali je onda uslijedio nevjerovatan pad crno-bijelih. Krka je kreirala seriju 11:0 za svega posjed zaostatka (58:56). Gosti su značajno poboljšali šut za tri poena, što je dalo efekta - pogodili su četiri trojke u trećoj četvrtini i tako se vratili u egal igru.

Morao je Murinen na klupu, a prednost su dobili iskusniji igrači. Dilan Osetkovski, Vanja Marinković i Aleksej Pokuševski bili su ti koji su Parnom valjku vratili samopouzdanje, ali i nešto veću prednost (70:61).

