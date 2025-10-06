logo
Mika Murinen pokazao Grobarima kako leti: Oduševio je sve u Areni spektakularnom blokadom!

Mika Murinen pokazao Grobarima kako leti: Oduševio je sve u Areni spektakularnom blokadom!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Novi Partizanov košarkaš ostavio bez teksta navijače atletskim sposobnostima. Pogledajte kako se predstavio Grobarima u Beogradskoj areni.

Mika Murinen blokada na debiju za Partizan Izvor: MN PRESS

Partizanova tinejdž senzacija Mika Murinen je zaigrao u Srbiji. Finski košarkaš debitoivao je za crno-bijele u meču protiv Krke u ABA ligi, igrajući na poziciji krilnog centra. Grobari su očekivali njegov atraktivan potez i dočekali ga u posljednjem minutu pred poluvrijeme, kada je poletio i dohvatio "na vrhu table" loptu poslije prodora Slovenca Žaka Smrekara.

U napadu ga nije odmah krenulo, što je donekle i očekivano s obzirom na to da nikad nije igrao profesionalnu košarku, ali u odbrani je odmah počeo da pokazuje svoje velike atletske mogućnosti.

Podsjetimo, Murinen je visok 210 centimetara i ima raspon ruku od čak 220 centimetara. Navijači koji su došli na njegov debi u Areni videli su koliko je atletski moćan. Pogledajte.

Pogledajte

00:13
Blokada Mike Murinena na debiju za Partizan
Izvor: Arena premium
Izvor: Arena premium

Mika Murinen prethodnih dana se upoznao sa saigračima na treningu, bio je među njima i na stadionu FK Partizan u Humskoj na utakmici protiv Vojvodine, a član je KK Partizan od 26. septembra.

Navijači u Srbiji će sigurno sa dodatnom pažnjom pratiti njegove partije, prije svega zbog velikog talenta koji je pokazao i na Eurobasketu, na kojem je u dresu Finske bio jedan od "dželata" reprezentacije Srbije u osmini finala.

Pogledajte kako Murinenu stoji crno-bijeli dres:

