Željko Obradović o debiju Mike Murinena: "Vidjeli smo kako su navijači reagovali"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana komentarisao prvi nastup finskog vunderkinda za crno-bijele

Željko Obradović o debiju Mike Murinena za Partizan Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Krku u utakmici ABA lige na koju su mnogi navijači došli da vide uživo novajliju Miku Murinena (18). Finski krilni centar zaigrao je u crno-bijelom i postigao sedam poena, uz nekoliko spektakularnih poteza.

Upitan poslije meča o nastupu svog atletičnog košarkaša, Željko Obradović rekao je da je Finac došao u Partizan da radi, a da će stručni štab i ekipa da mu pomognu da napreduje, kao i drugim mladim igračima.

"Vidjeli smo svi kako su navijači odreagovali na njega. Dva treninga je odradio i tek bi trebalo da uđe u ono što je naša filozofija, kako želimo da igramo, kako želimo da ga koristimo i da mu pomognemo da se kroz takmičenje u ABA ligi i Evroligi razvija na pravi način, i on i svi drugi mladi igrači", rekao je Obradović poslije meča o Murinenu.

Utakmicu je komentarisao iz dva ugla, ne samo rezultatskog, već i tog da je meč došao u komplikovanom rasporedu crno-bijelih.

"Igrali smo protiv veoma organizovanog tima. Krka igra veoma dobro, odlično je vođena i koristim priliku da kolegi čestitam na tome kako mu izgleda ekipe i kako igraju. Bila je prva utakmica u ABA ligi, razmišljamo o svemu pred nama i zato je utakmica vođena tako da svi igraju, da probamo da zadržimo svježinu pred ono što nas čeka - četvrtak Efes, subota Split, pa duplo kolo Evrolige, Madrid i Baskonija."

"Imali smo u prvom dijelu veću prednost, u trećoj najveći pad, jasno je da smo odigrali tu četvrtinu prilično slabo odbrambeno. Hvala ljudima koji su došli i vidimo se u četvrtak", kratko je poručio Željko Obradović.

Bonus video: Blokada Mike Murinena protiv Krke

00:13
Blokada Mike Murinena na debiju za Partizan
Izvor: Arena premium
Izvor: Arena premium

Tagovi

ABA liga KK Partizan Krka Mika Murinen Željko Obradović

