Ovako je Mika Murinen debitovao za Partizan: Leteća blokada, snažno kucanje i ovacije Grobara

Finski talenat Mika Murinen (18) odigrao je prvi meč za Partizan i navijači su ga dočekali aplauzima u Beogradskoj areni. Pogledajte njegove poteze.

Izvor: MN PRESS

Mladi Mika Murinen je debitovao za Partizan i u pobjedi crno-bijelih nad Krkom 84:78 na terenu proveo 17 minuta. Donedavno američki srednjoškolac za to vrijeme je postigao sedam poena, uz dva skoka i dvije asistencije, ali ono što je mnoge oduševilo bila je njegova blokada u finišu druge četvrtine, koja je Grobare podigla u Beogradskoj areni.

Željko Obradović dao je priliku Fincu da na teren uđe u 13. minutu, kada su crno-bijeli izgubili dvocifrenu prednost (29:20). Želio je Murinen da se dokaže u najboljem svjetlu, ali je očigledno bilo i njegove treme, uz očekivano vrijeme koje će biti potrebno na njegovu adaptaciju na profesionalnu i evropsku košarku.

Nekoliko puta je u prvom dijelu loptu uputio ka košu, ali bez uspjeha, a onda je pri kraju druge četvrtine uspio da pokaže zbog čega je došao u Partizan. Jedna od njegovih prepoznatljivih blokada "zapalila" je Beogradsku arenu. Krilni visok 210 centimetara, sa rasponom ruku od 220 cm čuvao je koš Partizana, pa kada je Žak Smrekar krenuo ka obruču crno-bijelih snažno mu je prepriječio put. Naravno, ovacije sa tribina nisu izostale, a to je dalo dodatnu motivaciju novajliji u Partizanu.

Pogledajte tu scenu:

Početkom drugog dijela, u 23. minutu, Murinen je postigao prve poene u Partizanu. Pogodio je trojku iz kornera za vođstvo 48:34, a onda je počeo da radi ono zbog čega je prepoznatljiv - da zakucava.

Prestala dva koša "Mršavog Isusa" bila su zakucavanja, a jedno je bilo slično onom sa Evropskog prvenstva zbog kojeg je mladić i privukao veliku pažnju.

Bilo je to u 27. minutu, Krka nije iskoristila napad, a Karlik Džouns ispod koša je uhvatio loptu i Murinenu koji je bio u kontranapadu dodao preko cijelog terena, pa je Fincu ostalo samo da loptu snažno plasira u obruč, za nove ovacije na tribina.

Pogledajte kako je izgledalo zakucavanje Mike Murinena:

Zakucavanje Mike Murinena na meču Partizan - Krka Izvor: YouTube/@TVArenaSport

Poslije meča, trener Željko Obradović rekao je da je Murinen samo dva puta do sada trenirao sa crno-bijelima i vidio je kako su navijači reagovali na njega. Šansu da debituje u Evroligi imaće u četvrtak protiv Efesa od 20.30 časova.

Pogledajte Murinena u dresu Partizana:

