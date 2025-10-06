logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako je Mika Murinen debitovao za Partizan: Leteća blokada, snažno kucanje i ovacije Grobara

Ovako je Mika Murinen debitovao za Partizan: Leteća blokada, snažno kucanje i ovacije Grobara

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Finski talenat Mika Murinen (18) odigrao je prvi meč za Partizan i navijači su ga dočekali aplauzima u Beogradskoj areni. Pogledajte njegove poteze.

Mika Murinen debitovao za Partizan Izvor: MN PRESS

Mladi Mika Murinen je debitovao za Partizan i u pobjedi crno-bijelih nad Krkom 84:78 na terenu proveo 17 minuta. Donedavno američki srednjoškolac za to vrijeme je postigao sedam poena, uz dva skoka i dvije asistencije, ali ono što je mnoge oduševilo bila je njegova blokada u finišu druge četvrtine, koja je Grobare podigla u Beogradskoj areni.

Željko Obradović dao je priliku Fincu da na teren uđe u 13. minutu, kada su crno-bijeli izgubili dvocifrenu prednost (29:20). Želio je Murinen da se dokaže u najboljem svjetlu, ali je očigledno bilo i njegove treme, uz očekivano vrijeme koje će biti potrebno na njegovu adaptaciju na profesionalnu i evropsku košarku.

Nekoliko puta je u prvom dijelu loptu uputio ka košu, ali bez uspjeha, a onda je pri kraju druge četvrtine uspio da pokaže zbog čega je došao u Partizan. Jedna od njegovih prepoznatljivih blokada "zapalila" je Beogradsku arenu. Krilni visok 210 centimetara, sa rasponom ruku od 220 cm čuvao je koš Partizana, pa kada je Žak Smrekar krenuo ka obruču crno-bijelih snažno mu je prepriječio put. Naravno, ovacije sa tribina nisu izostale, a to je dalo dodatnu motivaciju novajliji u Partizanu.

Pogledajte tu scenu:

Početkom drugog dijela, u 23. minutu, Murinen je postigao prve poene u Partizanu. Pogodio je trojku iz kornera za vođstvo 48:34, a onda je počeo da radi ono zbog čega je prepoznatljiv - da zakucava.

Prestala dva koša "Mršavog Isusa" bila su zakucavanja, a jedno je bilo slično onom sa Evropskog prvenstva zbog kojeg je mladić i privukao veliku pažnju.

Bilo je to u 27. minutu, Krka nije iskoristila napad, a Karlik Džouns ispod koša je uhvatio loptu i Murinenu koji je bio u kontranapadu dodao preko cijelog terena, pa je Fincu ostalo samo da loptu snažno plasira u obruč, za nove ovacije na tribina.

Pogledajte kako je izgledalo zakucavanje Mike Murinena: 

Zakucavanje Mike Murinena na meču Partizan - Krka
Izvor: YouTube/@TVArenaSport

Poslije meča, trener Željko Obradović rekao je da je Murinen samo dva puta do sada trenirao sa crno-bijelima i vidio je kako su navijači reagovali na njega. Šansu da debituje u Evroligi imaće u četvrtak protiv Efesa od 20.30 časova.

Pogledajte Murinena u dresu Partizana: 

Bonus video: 

Pogledajte

00:13
Blokada Mike Murinena na debiju za Partizan
Izvor: Arena premium
Izvor: Arena premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mika Murinen KK Partizan ABA liga Krka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC