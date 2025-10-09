Lazar iz Amerike došao u FMP: Bivši igrač Partizana novo pojačanje "pantera"

Nekadašnji igrač Partizana i momak koji je dugo bio u Americi vratio se u Srbiju i potpisao za FMP iz Železnika

Izvor: Ric Tapia/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Lazar Stefanović (23) novi je košarkaš FMP-a. Iz Amerike stiže u Železnik. Tamo je studirao na dva koledža. Prvo je bio u Juti, a odatle je otišao u Los Anđeles i tamo bio na "UCLA" univerzitetu. Iz Kalifornije se vraća u Srbiju.

Prošao je kroz mlađe kategorije Partizana i sa crno-bijelima osvojio i Kup Koraća 2020. godine. Igrao je i za Mladost iz Zemuna i poslije toga odlučio da ode "preko okeana". Igrao je i za reprezentaciju Srbije do 19 godina na Svjetskom prvenstvu 2021. godine u Letoniji i tamo je bilježio 12,4 poena, 4,3 skoka i 2,4 asistencije po utakmici.

"Prije potpisa za FMP je zabilježio i debi u Ljetnoj ligi i igrao je za Orlando. Sa pravom se smatra jednim od najvećih talenata svoje generacije i nema sumnje da je klub dobio značajno pojačanje za nastavak sezone", navodi se u saopštenju "pantera".