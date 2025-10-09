logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sjedinjene Države imaju novog selektora: Bio ovog ljeta u Beogradu, da uživo vidi Nikolu Jovića

Sjedinjene Države imaju novog selektora: Bio ovog ljeta u Beogradu, da uživo vidi Nikolu Jovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Erik Spolstra je novi selektor Sjedinjenih Američkih Država.

Erik Spolstra novi selektor Sjedinjenih Američkih Država Izvor: MN PRESS

Američki stručnjak Erik Spolstra (54) novi je selektor reprezentacije Sjedinjenih Država. Višedecenijski trener Majamija preuzeće nacionalni tim od Stiva Kera i vodiće ga na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2027, kao i na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

Na taj način, Amerika će imati različitog selektora na četiri uzastopna olimpijska turnira, nakon Majka Kžiževskog 2016, Grega Popovića u Tokiju 2021. i Stiva Kera u Parizu. Svi su osvojili zlatne medalje sa svojim timovima.

"Odluku o Spolstri donio je operativni direktor reprezentacije Greng Hil, koji je postavio internu infrastrukturu na osnovu koje se smjenjuju selektori - Ker je bio prvi asistent Popoviču, pa postao selektor, a sada će Ker prenijeti svoj posao Spolstri", naveo je portal "ESPN".

Spolstra je jedan od najboljih trenera na svijetu, vodi Majami od 2008. i dva puta je postao šampion NBA lige, a uz to je čak šest puta predvodio ekipu do finala. U ovom trenutku nema dugovječnijeg trenera na jednoj klupi od njega i povrh toga, peti je najuspješniji trener u broju pobeda u plej-ofu.

Ovog ljeta, Spolstra je bio gost Beograda i u Beogradskoj areni gledao je meč Srbije i Slovenije, u kojem je igrao i njegov igrač iz Majamija, srpski krilni košarkaš Nikola Jović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Erik Spolstra SAD selektor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC