Vildoza zbog nje promijenio vjeru, pa se vjenčao u Beogradu: Ovo je ljubavna priča Milice i Luke

Luka Vildoza i Milica Tasić nalaze se u centru italijanskog skandala, argentinsko-srpski par sada izaziva intrige, a ako se vratimo korak unazad možemo se upoznati i sa njihovom ljubavnom pričom.

Izvor: MN PRESS, EPA/Sergio Perez

Srpska odbojkašica Milica Tasić i njen suprug Luka Vildoza našli su se u centru skandala, nakon što ih je italijanska policija uhvatila. Razlog za privođenje, kako navode tamošnji mediji, je ponašanje ovog para koji je ušao u raspravu, a onda i fizičko nasilje sa radnicima Hitne pomoći.

Situacija je tekla tako da se ambulantno vozilo našlo kod dvorane Paladoza, a onda je nervozni Vildoza navodno stao iza ambulantnih kola. Počeo je da blica i da ih požuruje, a navodno je i psovao ekipu Crvenog krsta. Italijanski mediji pišu da tu nije bio kraj, argentinsko-srpski par ponovo je naletio na ambulantno vozilo sa uključenim sirenama. Prema pisanju "Resto del Karlino", tada je Vildoza namjerno usporavao Hitnu pomoć, tako što je ispred njih kočio. Zatim je fizički izašao i napao jednu od radnica. Uhvatio ju je za vrat, a Italijani pišu da je i Milica radnicu uhvatila za kosu.

Italijanska policija je brzo reagovala i privela par, koji je napao zdravstvene radnike tokom vršenja dužnosti. Skandal nije potresao samo Italiju, već i Srbiju u kojoj je ovaj par veoma poznat. Nedavno su se Argentinac i njegova supruga vjenčali, on je zbog Milice promijenio vjeru i sudbonosno "da" rekli su u hramu Svetog Save.

Kako su se upoznali Milica Tasić i Luka Vildoza?

Par se upoznao jer je Luka Vildoza dobio angažman u Crvenoj zvezdi. Argentinac je igrao sjajno do polusezone, a onda je njegova igra počela da pada kada je doživio raskid, a nakon snimka u noćnom klubu u kojem se našao okružen djevojkama. Nisu crveno-bijeli bili zadovoljni partijama Vildoze, pa je Argentinac već sljedeće godine postao igrač Panatinaikosa.

U međuvremenu, bivša odbojkašica Crvene zvezde Milica Tasić i Luka Vildoza uplovili su u romantičnu vezu. Ona se potom našla i na Fajnal-foru Evrolige u Berlinu, gdje je zajedno sa Vildozom proslavila šampionsku titulu grčkog kluba. Ubrzo zatim par se vjerio, a prije nekoliko mjeseci stao i na ludi kamen. Kako bi vjenčanje uopšte proteklo po srpskim običajuma, Argentinac je zbog ljubavi riješio da promijeni vjeru i postao pravoslavac.

Vjenčanje o kojem se danima pričalo, dovelo je u Beograd mnoge košarkaške zvijezde. Tako smo u hramu Svetog Save vidjeli Tornike Šengeliju, Fakunda Kampaca, Gabrijela Deka i još mnoge evroligaške zvezde. Mediji su propratili i kasnija dešavanja na svadbi, pa je pažnju privukao Šengelija koji je čak i zapjevao na srpskom.