Detalj sa dresa drugoligaša oduševio Srbiju: Mapa i trobojka jer "izgubljeno nikad nije ono što je sveto"

Kolubara iz Lazarevca ima sjajne dresove za ovu sezonu. A i tim im je fantastičan i za sada jure ka plasmanu u KLS.

Izvor: Instagram/kkkolubara_lazarevac

Sjajna priča iz Druge muške lige Srbije dešava se u Lazarevcu. Kolubara je krenula sa 3:0 na startu nove sezone pobedama nad Proleterom (93:67), Novim Pazarom 97:66 i Zdravljem 82:71 i sada djeluje kao jedan od favorita za ulazak u KLS.

A upravo na meču sa Zdravljem debitovao je novi dres koji je oduševio Srbiju. Ekipa u kojoj su nekadašnji reprezentativac Srbije Stefan Birčević, zatim poznata lice poput Luke Anđušića i Lazara Vasića dijeli vrh tabele sa Pirotom i Ivanjicom, a na meču sa Zdravljem igrala u svojim bojama, ali sa zanimljivim detaljem na dresu.

Na bijelom dresu vidjeli smo zelena slova i brojeve, a iznad prezimena igrača stajala je mapa Kosova i Metohije sa srpskom zastavom. Pogledajte kako to izgleda uz poruku kluba: "Izgubljeno nikad nije ono što je sveto, u nadi rasti, crven cvijete".

Birčević došao da igra za svoju dušu

Dugogodišnji reprezentativac Srbije osvajač tri zlata sa selekcijom Srbije i to na Olimpijskim igrama, svjetskom i evropskom prvenstvu došao je prošle godine da zaigra u rodnom Lazarevcu i sada je kapiten. Otkrio je da je nedavno ekipu posjetio i Aleksandar Džikić.

"Volio bih da u narednom periodu ljudi u Lazarevcu još više prepoznaju naš trud i da hala iz nedjelje u nedjelju bude punija, mislim da ovaj tim to zaslužuje. Moram da pomenem i Aleksandra Džikića, koji je bio uz nas u četvrtak i petak na treningu, koji je odvojio svoje vrijeme i došao ovdje dva dana i bio sa nama i dosta pomaže Vladi i meni. Slijede nam dva gostovanja u Nišu, želimo da nastavimo u istom ritmu i budemo jeda od prve dvije ekipe u ovoj ligi", rekao je on.