Baskonija bez trojice igrača protiv Partizana: Crno-bijeli moraju da prekinu crni niz u Vitoriji

Baskonija bez trojice igrača protiv Partizana: Crno-bijeli moraju da prekinu crni niz u Vitoriji

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Baskonija u meču protiv Partizana ne računa na Markusa Hauarda, Rodionsa Kuruksa i Trenta Fostera zbog problema sa povredama.

Baskonija bez trojice protiv Partizana Izvor: Profimedia

Partizan duplu evroligašku nedjelju igra u Španiji. Izgubio je od Real Madrida (93:86) u utorak, a danas će pokušati da se iskupi za to i da dođe do trijumfa u Vitoriji. Igraće protiv Baskonije, a najnovije informacije iz Španije su da na tom meču neće igrati Markus Hauard, Rodions Kuruks i Trent Foster zbog problema sa povredama.

U srpskom timu Željko Obradović ne računa na povrijeđenog Šejka Miltona i Marija Nakića. Svjestan je i trofejni stručnjak da je njegov tim imao šansu i protiv Madriđana, ali da je užasno odigrano prvo poluvrijeme bilo na kraju ključno i previše za nadoknadu velikog minusa. Moraće sve to da isprave u drugom meču.

Biće ovo 14. meč ova dva tima, Baskijci vode sa 7-6, a zanimljivo je da je Partizan samo jednom slavio na gostovanju u tom gradu i to 2001. godine kad se klub zvao Tau Keramika.

Tagovi

košarka Baskonija KK Partizan Evroliga

