Srpkinja ponovo ispisala istoriju: Jelena Todorović debitovala pobedom u brazilskom prvenstvu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Jelena Todorović postala je prvi ženski trener koji je sa muškom ekipom upisao pobjedu u elitnom rangu takmičenja.

Jelena Todorović debitovala pobjedom u Brazilu Izvor: Thiago GADELHA / AFP / Profimedia

Jelena Todorović ili košarkaškoj publici poznata kao žena koja piše istoriju... Srpkinja osim što je postala prva žena-trener muške ekipe, sada je sa istim tim timom, Fortaleze iz Brazila, upisala i prvu pobjedu u elitnom rangu tamošnje košarke, odnosno NBB ligi.

Fortaleza je pobijedila Vasko da Gamu u Rio de Žaneiru rezultatom 88:78 i to na gostujućem terenu. Brazilska ekipa pod komandom Srpkinje vodila je već na kraju prve četvrtine 19:17, a do poluvremena imala lagodnih plus 10 (42:32). U nastavku je Fortaleza uspjela da sačuva prednost i u prvom kolu tamošnje lige upiše prvu pobjedu.

U ekipi koju vodi Jelena istakao se Rafael Alberton Rodrigez sa 16 poena, a uhvatio je i devet lopti, Majkl Dupri je susret završio sa 15 poena, šest skokova i pet asistencija, za srpski košarkaš Aleksa Popović ostvario je rezultat vrijedan pomena, pošto je upisao pet poena, pet skokova i četiri ukradene lopte. U timu rivala blistao je Pedro Nuneš sa 20 poena, devet asistencija i pet skokova.

Na taj način Todorović je karijeru započela pobjedom u novoj ekipi, a naredni meč brazilsku ekipu očekuje u utorak od jedan sat ujutru. Ekipa sa kojom će se suočiti, ponovo na gostujućem, terenu je Botafogo.

