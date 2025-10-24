logo
Obradović se oglasio poslije debakla: Trener Partizana kraći neko ikad

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović izneo je prve utiske nakon ubedljivog poraza od Pariza u Beogradskoj areni.

Željko Obradović Partizan Pariz izjava Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Košarkaši Partizanadoživjeli su težak poraz na domaćem parketu, pošto su košarkaši Pariza slavili u 6. kolu Evrolige ubjedljivim rezultatom 101:83. Trener crno-bijelih Željko Obradović iznio je prve utiske nakon neuspjeha.

Iskusni stručnjak je dao kratak komenar u kome je istakao da je večeras pobijedila bolja ekipa. Igrači Pariza su bili izuzetno šuterski raspoloženi, uspjeli su da odbiju nalet crno-bijelih u posljednjoj dionici i na kraju zasluženo slavili.

"Igrali su bolje od nas, pogodili teške šuteve, uglavnom iz igre jedan na jedan i zaslužena pobjeda Pariza", rekao je Obradović u izjavi za "Arenasport".

Biće zanimljivo vidjeti šta će Obradović reći na konferenciji za medije, pošto je njegova ekipa izgledala defanzivno loše, a u napadu bez ideje i energije.

Tagovi

košarka KK Partizan Željko Obradović KK Pariz Evroliga

