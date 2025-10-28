Student upisao istorijsku pobjedu u ABA 2: Šampion iz 2022. pao u Aleksandrovcu!

Razvojni tim Igokee m:tel ostvario je prvu pobjedu u drugorazrednom jadranskom takmičenju.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

SKK Student upisao je ovog utorka prvu, istorijsku pobjedu u ABA 2 ligi. Prošlosezonski šampion Republike Srpske ugostio je u dvorani "Nenad Baštinac", u okviru drugog kola, ekipu Zlatibora i trijumfovao rezultatom 96:80.

Odlično je ekipa kojom kao trener komanduje Boris Jokanović odigrala prvih 20 minuta, riješivši ih prednošću od devet poena (46:37). U trećem kvartalu, međutim, došlo je do velikog pada u igri domaćih. Za samo nekoliko minuta, od plusa od sedam poena (53:46), Student se poslije sjajne serije Zlatibora 17:2 našao u značajnom minusu.

Pisalo je 55:63 na semaforu, ali nije domaća ekipa poklekla nakon toga. Štaviše, na gostujući niz odgovorila je takođe sjajnom serijom, 15:2, tokom završnih minuta treće i početkom četvrte dionice i stigla do 70:65.

Trener Zlatibora Strajin Nedović je za manje od minut zatražio dva tajm-auta, ali nije uspio da zaustavi razigrane "studente", koji su do kraja susreta deklasirali rivala, završivši meč razlikom od 16 poena.

U pobjedničkom taboru četiri košarkaša postigla su dvocifren broj poena. Prednjačio je Đorđe Topolović sa dabl-dabl učinkom (19 poena i 13 skokova), a odlično su ga pratili Tarik Hrelja (18), Noa Farakan (14) i Luka Jovičić (13). Kad je riječ o ekipi Zlatibora, istakao se Trevor Mur sa 22 poena.

Treći meč u drugorazrednom jadranskom takmičenju Student će odigrati sljedeće srijede, ponovo u Aleksandrovcu, i dočekati skopski MZT.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)