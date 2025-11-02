Novi skandal u NBA ligi: Vrijeđao trenera, pa popio suspenziju

Dža Morant ponovo u problemu, Memfis ga je suspendovao jer ne poštuje trenera.

Jedan od najtalentovanijih NBA košarkaša Dža Morant ponovo ima problema s disciplinom. Kad ne vitla pištoljima, Morant pravi drugačiju vrstu problema svom Memfisu - dugim jezikom. Tako su ga Grizlisi suspendovali na jednu utakmicu jer je poslije meča s L.A. Lejkersima uvrijedio svog trenera.

Preciznije, Morent je bio jako nervozan jer je odigrao katastrofalnu utakmicu u porazu od Lejkersa (117:112) i direktno je optužio trenera Tomasa Isala da stoji iza toga.

Tako je poslije osam poena (3/14 iz igre, 0/6 za tri) upitan šta se dogodilo, a on je rekao: "Pitajte stručni štab".

Više puta je ponovio taj odgovor, a kada su ga upitali šta je trebalo uraditi da se taj meč s "jezerašima" dobije, Dža Morant imao je i spreman odgovor: "Iskreno, prema njima najbolje bi bilo da ja uopšte ne igram. To je u suštini bila njihova poruka nakon utakmice. Super...", naglasio je nezadovoljni košarkaš Memfisa.

Morantu ovo nije prvi put

Prethodno je Dža Morant bio optužen da je kriv za otkaz prošlog trenera Memfisa - Tejlora Dženkinsa - čijim vođenjem tima isto nije bio zadovoljan. Tako je u prvi plan izbio Isalo, inače bivši trener Pariza, koji je osvojio Evrokup i "uveo" ovu ekipu prvi put u Evroligu.

Kod njega takođe ne blista Morant i ove sezone prosječno bilježi 20,8 poena, 6,7 asistencija i 3,3 skokova, uz svega 28,5 minuta po utakmici.

