Panatinaikos obradovao navijače: Kostas Slukas produžio ugovor

Kostas Slukas ostaće u Panatinaikosu još godinu dana.

Izvor: MN PRESS

Kostas Slukas (35) ostaće još godinu dana u Panatinaikosu, javljaju grčki mediji. Prethodni ugovor kapitena "zelenih" važio je do ljeta 2026, a sada je postigao dogovor sa Dimitrisom Janakopulosom, da diktira timom još jednu sezonu preko.

Legendarni igrač Evrolige igra svoju 16. sezonu u elitnom takmičenju i mada ima 35 godina i važi za košarkaškog veterana, ali jasno je da su godine u njegovom primjeru samo broj. Slukas trenutno bilježi 8,1 poena, ali i pet asistencija, pa je tako njegov indeks korisnosti 10,4 po susretu.

Grk koji je čak četiri puta bio šampion elitnog takmičenja i koji je pisao stranice istorije ovog takmičenja, ostaće upamćen i po jednoj drugoj stvari. To je, svakako, prelazak u Panatinaikos i to iz Olimpijkosa. Prelazak u redove ljutog rivala nikada mu nije oprostio dio grčkih navijača, a umjesto toga Slukas je uspio da dodatno "kupi" simpatizere svog trenutnog tima, pošto je odmah po dolasku u klub uspio da se popne na krov Evrope.

Gdje je sve igrao Kostas Slukas?

Kostas Slukas nije promijenio mnogo klubova tokom duge karijere. Sve je počelo u Olimpijkosu 2008. u kojem je igrao sve do 2015, a onda je postao plejmejker Fenerbahče, dio turske ekipe bio je od 2015. do 2020. Potom se ponovo vratio korijenima i obukao crveno-bijeli dres, sve do 2023. kad je postao igrač Panatinaikosa i zauvijek naljutio vjerne navijače kluba iz Pireja.

Slukas je četiri puta osvojio Evroligu, najprije 2012, potom 2013, onda pod vođstvom Željka Obradovića sa Fenerom 2017. i ponovo 2024. kad je postao igrač Panatinaikosa. Uz to, Slukas je i stalni reprezentativac Grčke, sa kojom je 2025. osvojio treće mjesto na Evropskom prvenstvu, dok je sa mlađim selekcijama imao više sreće.