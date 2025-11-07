Spolstri izgorjela kuća dok je igrao protiv Jokića: Uhvatio se za glavu od užasa čim se vratio sa utakmice

Potpuno mu izgorjela kuća dok je igrao protiv Jokića: Pravo sa utakmice došao pred kuću i uhvatio se za glavu

U Majamiju je izgorjela kuća trenera Majami Hita Erika Spolstre. Jedan od najboljih stručnjaka na svijetu gledao je u toku dana kraj ograde porodičnog doma kako se vatrogasci bore protiv plamena.

On nije bio u domu u trenutku izbijanja požara, već je sa ekipom gostovao na utakmici protiv Denver Nagetsa. Kada je sletio čarter letom oko pet časova ujutru, Spolstra je hitno otišao u kuću gdje je vatra uveliko gorjela.

Kuća je planula oko 4.30 časova i srećom nikoga nije bilo u njoj u trenutku izbijanja požara.

Vatrogasci su u velikom broju hitno došli na teren, a više od 20 jedinica zateklo je jeziv prizor, jer je vatra bila visoka skoro koliko i drveće oko kuće.

"Kuća je bila potuno zahvaćena požarom"

"Po dolasku, jedinice su zatekle kuću potpuno zahvaćenu požarom, uključujući i djelimično urušavanje krova. Jedinice su brzo uspjele da ugase požar, međutim, vatra je zahvatila veći dio kuće. Nije bilo prijavljenih povreda ni smrtnih slučajeva, a uzrok požara se istražuje", rekla je Viktorija Bird iz lokalnog vatrogasnog tima.

Prema njenim riječima, požar se nije proširio na druge objekte dok su TV ekipe dolazile na teren i tamo zatekle zabrinutog Spolstru, sa rukama na glavi, u stanju potpunog šoka.

Nedavno napravio žurku

Spolstra je kupio tu kuću u decembru 2023. godine, ona ima pet spavaćih soba i renovirao je dom prema svojim potrebama. Radio je na kući duže od godinu dana, a prema svjedočenju komšija nedavno je organizovao veliku žurku u dvorištu.

Erik Spolstra u Majamiju je trener srpskog košarkaša Nikole Jovića, ovog ljeta je boravio u Beogradskoj areni na utakmici Srbija - Slovenija, a nedavno je postao selektor Sjedinjenih Država.

Osvajač je NBA titula 2012. i 2013. godine sa Majami Hitom, timom koji predvodi od 2008. godine. U toku prošle, 2024, potpisao je produženje ugovora na osam godina, na iznos od 120 miliona dolara.