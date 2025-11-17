logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uzbuna pred dolazak Crvene zvezde: Najtalentovaniji u Valensiji iznenada precrtan

Uzbuna pred dolazak Crvene zvezde: Najtalentovaniji u Valensiji iznenada precrtan

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nešto čudno se dešava u redovima Valensije pred dolazak Crvene zvezde.

Zašto Serhio de Larea ne igra za Crvenu zvezdu Izvor: Xenophon Karakalos / Zuma Press / Profimedia

Crvena zvezda u petak od 21.00 gostuje Valensiji u 12. kolu Evrolige, a dok navijači srpskog kluba čekaju informacije o tome kakva je situacija sa povrijeđenim igračima - i na Pirinejima imaju glavobolje zbog nekih drugih stvari. Tako je u Valensiji trenutno "uzbuna" zbog statusa talentovanog plejmejkera Serhija de Laree (19, 198 cm).

Važi za jednog od najvećih talenata evropske košarke, bio je već i najmlađi MVP u istoriji Superkupa Španije, međutim odjednom je nestao iz vidokruga i Pedro Martinez ga više ne koristi u Valensiji.

U posljednje tri utakmice Serhio de Larea se čak nije skinuo ni u klupsku opremu, dok iz Valensije nije stiglo ni objašnjenje. To već u startu znači da nije povrijeđen, pa su španski mediji počeli da se bave ovom problematikom i upozoravaju na prvi krizni momenat u sezoni za Valensiju.

"Marka" piše da je De Larea igrao daleko slabije u posljednje dvije utakmice na kojima je nastupio (protiv Granade i Žalgirisa), kada gotovo ništa nije mogao da pogodi iz igre. Zato ga u "duplom kolu" sa Realom i Parizom nije bilo ni u protokolu, dok ga je trener držao van tima i za Tenerife. Iako je Valensija dobila dvije od tri utakmice bez njega u sastavu, a posljednje dvije izgubila, povela se diskusija šta je problem sa mladim plejmejkerom.

Da stvar bude nevjerovatnija, De Larea je pokazao veliko poštovanje prema Valensiji jer je odlučio da se "odjavi" sa NBA drafta i da igra Evroligu. Odbio je i ponude iz NCAA, htio je samo da nastupa u Evropi, međutim brzo se to okrenulo "protiv" njega jer iz nepoznatih razloga sada nema minute.

Već se spekuliše o svađi sa trenerom Pedrom Martinezom, koji je nervozan napustio i konferencijsku salu u Parizu, a dodajmo i to da je samo jednu utakmicu ove sezone De Larea odigrao iznad proskeka (23 poena Virtusu).

Prosječno na sedam utakmica ove sezone Serhio de Larea biljži 7 poena, 3,4 asistencije i 2 skoka.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Valensija Evroliga Serhio de Larea

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC